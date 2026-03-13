超框黑魔導｜男子開箱遊戲王限量「神卡」錯手剪掉一角 炒價30萬元女友：買車首期沒了

全球限量的卡牌價值不菲，馬來西亞一名《遊戲王》卡牌資深玩家，幸運買中全球限量100張、市值高達600萬日圓（約29.5萬港元）的「編號版黑魔導」，開封時卻不慎剪到卡片邊緣。男子當場崩潰暴走、抱頭痛哭，女友拍片上載至facebook問：「他怎麼了？？」網友紛紛安慰，指他的卡牌真正變了「全球唯一」，說不定更有價值。

《遊戲王》在上個月底推出「LIMIT OVER COLLECTION -THE HEROES-」，其中包含突破傳統邊框限制，將插圖畫到卡片邊緣的「超框包」其中100張更加入限量編號。苦主「剪爛」的編號超框版本王之僕從黑魔導，在日本拍賣網站被炒至約600萬日圓。

慘事發生後苦主崩潰地來回踱步，且語帶哭音大喊。女友拍片並上載至互聯網詢問：「他怎麼了？」相關影片立刻在卡界瘋傳，並傳至全球社群網路。

事後苦主留言回應：「很高興認識大家，玩了15年遊戲王，剛好這個月要過生日，可能剛好今天就是被選中的那一天」。他的女友了解事情後也留言回覆說：「OK，車頭期款沒有囉」。她透露這件事「真的很邪門」，苦主買了很多包卡牌，只有這包剪到邊，偏偏就是這包中了大獎。而且他明明有抖卡，也盡量往最邊剪，沒想到還是剪壞了，慨嘆「不是你的就不是你的」。