港漂落地投200萬中環開店創業 寧棄投行百萬年薪 赴巴黎米芝蓮學藝圓夢 「若失敗就當交學費」

高薪厚職的投行工作是不少金融從業者的夢想，手握百萬年薪、身處中環寫字樓，更是無數人追求的人生。但28歲的港漂女孩Fiona在一間美資投行工作4年後，毅然辭去過百萬年薪的穩定生活，選擇在事業上升期「轉跑道」毅然創業，更投入高昂成本的餐飲業，在中環開設一間日式Brunch店。

投行工作四年 陷事業發展瓶頸

來自內地的Fiona自中學隨家人移民香港，後赴美國紐約攻讀金融專業，本計劃留美發展的她，因畢業前疫情爆發、美國就業環境收緊，再加上家人牽掛，最終返港並進入一間美資投行從事二級市場工作，畢業起步即實現年薪過百萬。

對於投行工作，Fiona坦言本身喜歡與數字打交道，工作上手順暢也並不覺得非常辛苦。但因本身性格閒不住、對自己要求嚴苛，在投行工作三四年後，逐漸感到成長速度放緩，職業發展陷入瓶頸。與此同時，過去兩年投行裁員潮接連襲來，身邊不少同事相繼被裁，這也讓她認為在相對消極的環境之下，去嘗試自己想做的東西是一個合適的節點。

當然，她身邊不乏勸阻的聲音，有人認為她能在裁員潮中保住百萬年薪的工作已是幸運，更有不少優秀人才渴求這份工作，勸她好好珍惜。但Fiona在深思熟慮一年後，認為短期來看這份工作的確難得，但不願意未來二十年都做著同樣的工作，希望做屬於自己的品牌，而創業和轉行要趁早，年輕時試錯成本更低，「趁著還有夢想，要早一點去試試。」

巴黎米芝蓮免費打工賺經驗

在考慮辭職的那年，Fiona開始思索未來方向，由於本身熱愛美食、喜歡打卡各類餐廳，便決定從自身喜歡且門檻沒那麼高的餐飲業入手。為積累行業經驗，她先後兩次前往心儀的巴黎做市場調研，辭職後更是直接赴巴黎進修餐飲專業4個月，接觸了很多過去在金融業未能認識到的的餐飲主理人和廚師。在巴黎她也保持探店的習慣，並抓住機會同餐廳老闆聊天，後來找到一間米芝蓮餐廳的實習，通過免費打工換取學習機會。

巴黎的實習時光，在她看來遠比投行工作艱辛。每周工作三天，一天要站足 12 小時以上。她曾連續三天高強度工作，回家路上直接原地摔倒、擦損膝蓋，且因對廚房工作不熟悉，她在12小時的工作時間內高度緊張。

但在這一段歷程中，她摸清了廚房的運作體系，也在與多位高級餐廳的老闆、主理人交流時，及時調整了原本想做高端精緻餐飲（fine dining）創業思路。她發現，fine dining不僅食材、人力成本高昂，浪費率高，且高度依賴主廚，再加上疫情後香港消費習慣改變，年輕人對高端餐飲的熱度下降，並不適合創業初期的自己。這也讓她確定了開設大眾化、有差異化餐飲店的方向，因而選擇brunch。她發現，香港的brunch店多以澳式、西式為主，日式brunch較為稀缺，這成為她的創業突破口。

前期投入200萬 首月開支40萬

Fiona將店鋪選在客流密集、消費潛力大的中環，但同時也意味著高企的創業成本。據她介紹，店鋪原本月租叫價9萬元，雖幸得鼓勵年輕人創業的業主給出少許優惠，租金仍處於高位；再加上4至5 名員工的人力成本、香港昂貴的商業水電費，每月固定開支就超過20萬港元，再加上食材採購等費用，開業首月總開支高達30萬至40萬元。

從高薪穩定的收入源，到現在既無工資、又處虧損的狀態下，Fiona也給自己定下了半年的觀察期，若半年內沒有任何進步甚至愈來愈糟糕，便會重新考慮職業方向。同時在獲父母支持下，也設定了前期總投入約200萬元的預算，整體上設置了250萬至300萬元的止蝕線，「如果創業失敗了，等於這個錢完全就不要了，就當學費了」。

被裝修工輕視 推遲開業2個月

然而在開業前期，她遇到了未曾想過的重重難題。首個大坑便是裝修工期延誤，Fiona稱因自己是「沒經驗的小女生」，而被裝修團隊輕視要求，簽合同後一直拖延，導致比預期開業時間晚了兩個月。這兩個月裡，她不僅要支付空鋪租金，還因工期延誤打亂了員工招聘、營業籌劃的節奏，蒙受了不少額外損失，一度陷入焦慮。

此外，管理經驗的缺失也讓她頭疼不已。店內員工年紀大多比她大，初期她難以建立老闆的權威，與員工相處更像平輩關係，導致團隊溝通不暢、職責不明、工作效率低下，令開業首月店鋪便遭遇巨虧。

她坦言，社會對女性創業並不友好，不僅施工隊不給予足夠尊重，身邊不少固有思想覺得女性應該更注重家庭，並質疑她只是投行工作做累了，開個小店僅是為了享受生活。但她仍在嘗試，如今已是第三個月，餐廳向好發展，虧損額度有所縮窄。對於未來，她稱如果實在沒有進步，這就證明自己不適合創業，也並不排斥重返職場。