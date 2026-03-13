阿里雲發佈2025年客戶成功案例 全面AI方案需求顯著增長

阿里巴巴（9988）旗下數字技術與智能骨幹業務阿里雲今日（13日）發佈一系列2025年的客戶成功案例。阿里雲表示，隨着企業在不同行業擴大 AI 應用，市場對阿里雲涵蓋基礎設施、其通義千問 (Qwen)及通義萬相 (Wan)模型系列以及開發平台的全面AI方案需求顯著增長。

馬來西亞加速電動車創新

阿里雲從成立初期便提供支持給馬來西亞的出行科技公司PRO-NET，透過整合端到端數據管道，協助其構建「雲端優先」及「數據驅動」的發展模式。在此基礎上，PRO-NET正利用阿里雲Model Studio提升其AI實力，開發其內部聊天機械人，並計劃未來擴展至面向客戶的應用程式及車載信息娛樂系統。

賦能新加坡多語言 AI 發展

阿里雲支持新加坡的AI Singapore （AISG）發佈最新版本的大語言模型Qwen-SEA-LION-v4，旨在滿足東南亞在語言、文化及商業層面的多元需求。該模型基於阿里巴巴Qwen3-32B基礎模型構建。

Qwen-SEA-LION-v4在多語言準確度與文化語境理解方面有顯著提升，且效率足以在配備 32GB 記憶體的消費級筆記本電腦上運行。該模型在東南亞語言模型綜合評測榜單 SEA-HELM 中，目前於 200B參數以下的開源模型類別排名第一。

香港運用AI模型升級中醫藥顧問平台

在香港，本地中藥企業培力農本方及專注開發臨床中醫智能軟件解決方案的中藥方程，運用阿里Qwen3模型升級其中醫藥顧問平台（TCMA），旨在推動中醫臨床管理走向現代化及國際化。該平台由Qwen3驅動，透過先進的自然語言處理及深度學習能力，平台可以分析醫師診療筆記與中醫藥方等非結構化臨床數據，支持個人化治療方案，並加強 AI 驅動的病者互動、臨床營運、安全與合規等核心能力。

AI系統降低能源消耗

另外，總部位於荷蘭的全球照明領導品牌Signify（昕諾飛），已在中國推出業界首款由阿里巴巴自研大模型Qwen驅動的生成式 AI代理。透過運用Qwen處理複雜任務的能力，該AI代理已整合至Signify的Interact City Flex智能路燈系統中。該系統可監察、控制及管理街道照明設施，進一步降低能源消耗，同時提升維護效率。升級後的系統簡化了操作，用戶可透過自然語言指令，制定並部署AI主導的調光策略。系統亦能主動偵測異常情況，並提供相應解決方案，從而提升設施管理及日常維護的效率。

攜手and factory 推動漫畫產業AI應用創新

除此之外，阿里雲亦與總部位於日本東京的數碼漫畫開發及製作公司and factory建立戰略合作關，推動日本漫畫產業對 AI 技術的應用與創新。在此項合作下，and factory成為阿里雲官方「漫畫合作夥伴（Manga Partner）」。

雙方將共同開發 AI工具，提升漫畫製作的效率與創意空間，包括自動背景繪製、智能分鏡創作、自動上色、動畫轉換及自動翻譯等功能。相關解決方案將賦能創作者、出版商及發行商，擴闊日本漫畫的全球影響力。