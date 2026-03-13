港企首推龍蝦OpenClaw應用 工作坊連安裝收788元 倡用清水機「養龍蝦」免資料外洩

近日AI代理興起「龍蝦」熱潮，香港寬頻（1310）乘勢宣布推出OpenClaw AI應用方案，將設立工作坊，提供安裝、培訓及安全防護。香港寬頻企業方案技術業務總經理周健雲表示，目前優先針對教育與安全指導，暫時未有收費應用服務，並在現階段倡導只讓個人用戶透過「清水機」參與OpenClaw應用。

左起：香港寬頻企業方案技術業務總經理周健雲、立法會科技創新界議員邱達根、香港寬頻住宅方案行政總裁蕭容燕。

工作坊連安裝收費788元

香港寬頻推出的「AI龍蝦養殖場OpenClaw應用方案」，將設立應用工作坊，收費288元，主要協助用戶了解AI用途及場景應用，並認識安全風險。如工作坊連同設備安裝服務，收費為788元；卸載服務為488元。

香港寬頻：不正確使用浪費六成token

周健雲表示，坊間不正確使用OpenClaw之下，有約60% token出現浪費，造成用戶算力成本負擔增加，「有啲對話唔需要用龍蝦、有啲方法可以更快捷，我哋會教佢哋best practice（最佳實踐方法）。」

不建議企業使用 涉金錢交易有風險

周健雲稱，該公司優先著重OpenClaw的安全風險，「希望做好頭兩步，放喺安全、教育」，目前傾向做中立角色，而非供應AI代理服務。他續指，現階段的OpenClaw應用亦建議只由個人用戶使用，而非企業用戶；同時提倡客戶使用額外的「清水機」（獨立運作設備）安裝，以及不涉及金錢交易，以避免資料洩漏問題。

周健雲解釋，OpenClaw與大語言模型（LLM） 同樣透過對話向AI下達指令，分別在於OpenClaw可獲得用戶權限，自動尋找執行方法，並根據用戶過往習慣記錄，自我學習與改進，舉例指其可以管理電郵、安排日程、填寫表格等。

住宅方案CEO：待發展成熟探討服務商機

香港寬頻住宅方案行政總裁蕭容燕指出，AI發展仍有很多安全隱患，但隨著發展成熟，可逐步釐清其好處及保安做法，該公司屆時將會跟合作夥伴探討商機，為香港市民及企業提供相關服務。