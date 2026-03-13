Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

AI憂慮引發私募信貸贖回潮 大摩僅批不足一半申請 金融股集體捱沽

商業創科
更新時間：11:48 2026-03-13 HKT
發佈時間：11:48 2026-03-13 HKT

綜合外媒報道，隨着投資者對AI衝擊軟件公司貸款質素的擔憂加劇，私募信貸基金正面臨一波贖回申請潮，惟自上周貝萊德決定限制提款後，此舉隨即被其他管理機構效仿。投資銀行摩根士丹利及私募信貸巨頭Cliffwater宣佈，由於第一季的贖回申請遠超基金容許上限，將限制旗下大型私募信貸基金的資金贖回。受消息拖累，摩根士丹利股價急挫4%；其他另類資產管理巨頭亦遭拋售，Apollo Global Management、KKR及Ares Management均跌超過3%。

彭博行業研究分析師Herman Chan指出，考慮到銀行與私募信貸公司的相互關聯性，負面的「落閘」消息持續削弱市場對銀行板塊的情緒。雖然銀行對私募信貸的直接貸款風險相對有限，但市場目前的態度是先拋售再問問題。

贖回申請激增 大摩僅批不足一半

報道指，此次資金外流突顯這類半流動性基金所隱藏的風險。這類基金向投資者宣傳為參與私募信貸投資的渠道，但由於底層資產極少交易，僅提供偶爾的退出機會。

其中，行業新貴Cliffwater旗下規模達330億美元的旗艦基金（CCLFX），第一季接獲高達14%份額的贖回申請。最終，該基金僅批准贖回7%的份額。

同時，摩根士丹利旗下資產近80億美元的North Haven私人收入基金，首季亦接獲佔淨資產10.9%的贖回申請，最終該行決定將贖回上限設定為5%，意味僅返還約1.69億美元，不足投資者贖回請求的一半。

大摩：壓力可能很快緩解

摩根士丹利在致客戶的信中指出，私募信貸行業整體面臨挑戰，包括資產收益率收縮及併購環境的不確定性。不過，該行預期「部分壓力可能很快緩解」。

摩根士丹利亦解釋，設定贖回上限是為了在提供定期流動性與投資私人資產的非流動性特徵之間取得平衡，並強調基金截至1月31日，North Haven可用流動性超過22億美元，且過去三年年化淨回報達8.9%。

Cliffwater創辦人Stephen Nesbitt亦強調，基金自2019年6月以來年化回報約9.4%，且「歷史實現虧損率接近零」。

市場正在經歷一場「清算」

PIMCO總裁Christian Stracke在近日的一次播客中直言，市場正在經歷一場「清算」。他表示，這不僅僅是信心危機，更是糟糕透頂的承銷標準帶來的危機。他進一步指出，多年鬆懈的信貸標準正導致壓力顯現，尤其是在部分知名企業出現問題後，投資者對貸款質量及對軟件企業的風險敞口擔憂加劇。

Christian Stracke預計，未來幾年違約率將升至中等個位數，投資者回報率可能從約10%降至6%。不過他強調，並不認為會引發更廣泛的信貸危機，只要美國經濟表現尚可且聯儲局傾向於減息或維持利率不變，就不太可能出現信貸緊縮的螺旋式上升。

↓即睇減息部署↓

↓即睇減息部署↓

最Hit
DSE考場現神秘「阿婆軍團」？不同試場湧現「長者級」考生 自爆背後離譜目的 考生嬲爆：玩Ｘ我？｜Juicy叮
DSE考場現神秘「阿婆軍團」？不同試場湧現「長者級」考生 自爆背後離譜目的 考生嬲爆：玩Ｘ我？｜Juicy叮
時事熱話
2026-03-12 11:22 HKT
68歲香港婆婆獨遊日本爆紅 親揭「唔使靠人」終極秘訣 網民驚嘆「太屈機」：必學！｜Juicy叮
68歲香港婆婆獨遊日本爆紅 親揭「唔使靠人」終極秘訣 網民驚嘆「太屈機」：必學！｜Juicy叮
時事熱話
20小時前
港人輪候公屋14年終「中大獎」！單人變2人申請 轉排新界公屋終派這條邨 網民齊賀：地理位置等同中六合彩
港人輪候公屋14年終「中大獎」！單人變2人申請 轉排新界公屋終派這條邨 網民齊賀：地理位置等同中六合彩
生活百科
18小時前
香港特別行政區政府財政司司長陳茂波（左四）、香港特別行政區政府文化體育及旅遊局局長羅淑佩（右四）、香港特別行政區政府行政會議非官守議員林健鋒（左一）、香港旅遊發展局主席林建岳博士（右三）、香港賽馬會公司事務執行總監譚志源（右二）、香港哥爾夫球會會長郭永亮（左二）、香港哥爾夫球會副會長呂慶耀（右一）及其他嘉賓見證捧盃時刻。
繞場一週｜馬會首次擔任「M」品牌高球賽官方社區合作夥伴 攜手推動高爾夫共融發展
社會資訊
2026-03-12 08:00 HKT
鄭少秋疑因喪女神隱3年 珍貴影片流出需攙扶瘦如紙板人 粉絲心酸：邊看邊落淚
鄭少秋疑因喪女神隱3年  珍貴影片流出需攙扶瘦如紙板人  粉絲心酸：邊看邊落淚
影視圈
4小時前
北上埋單發現「驚天慳錢大法」！港人實測食飯即打86折 原來戲飛揼骨都得 知情者：你太遲鈍了｜Juicy叮
北上埋單發現「驚天慳錢大法」！港人實測食飯即打86折 原來戲飛揼骨都得 知情者：你太遲鈍了｜Juicy叮
時事熱話
22小時前
311十五周年｜專家警告北海道恐爆9級地震 海嘯可達20米致10萬人死
311十五周年｜專家警告北海道恐爆9級地震 海嘯可達20米致10萬人死
即時國際
2小時前
馬會支持「賽馬會社區高爾夫球計劃」 推動體育盛事
企業資訊
2026-03-12 08:00 HKT
伊朗打擊精準度明顯提高，很可能是已獲得中國「北斗」衛星導航系統的權限。（美聯社）
伊朗局勢｜伊朗導彈突變神準　情報揭疑轉用中國「北斗」導航
即時國際
4小時前
長者手機月費2026｜7大電訊公司優惠推介！最平$33/月 無限數據＋本地通話 中國移/csl/SoSIM
長者手機月費2026｜7大電訊公司優惠推介！最平$33/月 無限數據＋本地通話 中國移/csl/SoSIM
生活百科
2026-03-10 17:07 HKT