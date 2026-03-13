AI憂慮引發私募信貸贖回潮 大摩僅批不足一半申請 金融股集體捱沽

綜合外媒報道，隨着投資者對AI衝擊軟件公司貸款質素的擔憂加劇，私募信貸基金正面臨一波贖回申請潮，惟自上周貝萊德決定限制提款後，此舉隨即被其他管理機構效仿。投資銀行摩根士丹利及私募信貸巨頭Cliffwater宣佈，由於第一季的贖回申請遠超基金容許上限，將限制旗下大型私募信貸基金的資金贖回。受消息拖累，摩根士丹利股價急挫4%；其他另類資產管理巨頭亦遭拋售，Apollo Global Management、KKR及Ares Management均跌超過3%。

彭博行業研究分析師Herman Chan指出，考慮到銀行與私募信貸公司的相互關聯性，負面的「落閘」消息持續削弱市場對銀行板塊的情緒。雖然銀行對私募信貸的直接貸款風險相對有限，但市場目前的態度是先拋售再問問題。

贖回申請激增 大摩僅批不足一半

報道指，此次資金外流突顯這類半流動性基金所隱藏的風險。這類基金向投資者宣傳為參與私募信貸投資的渠道，但由於底層資產極少交易，僅提供偶爾的退出機會。

其中，行業新貴Cliffwater旗下規模達330億美元的旗艦基金（CCLFX），第一季接獲高達14%份額的贖回申請。最終，該基金僅批准贖回7%的份額。

同時，摩根士丹利旗下資產近80億美元的North Haven私人收入基金，首季亦接獲佔淨資產10.9%的贖回申請，最終該行決定將贖回上限設定為5%，意味僅返還約1.69億美元，不足投資者贖回請求的一半。

大摩：壓力可能很快緩解

摩根士丹利在致客戶的信中指出，私募信貸行業整體面臨挑戰，包括資產收益率收縮及併購環境的不確定性。不過，該行預期「部分壓力可能很快緩解」。

摩根士丹利亦解釋，設定贖回上限是為了在提供定期流動性與投資私人資產的非流動性特徵之間取得平衡，並強調基金截至1月31日，North Haven可用流動性超過22億美元，且過去三年年化淨回報達8.9%。

Cliffwater創辦人Stephen Nesbitt亦強調，基金自2019年6月以來年化回報約9.4%，且「歷史實現虧損率接近零」。

市場正在經歷一場「清算」

PIMCO總裁Christian Stracke在近日的一次播客中直言，市場正在經歷一場「清算」。他表示，這不僅僅是信心危機，更是糟糕透頂的承銷標準帶來的危機。他進一步指出，多年鬆懈的信貸標準正導致壓力顯現，尤其是在部分知名企業出現問題後，投資者對貸款質量及對軟件企業的風險敞口擔憂加劇。

Christian Stracke預計，未來幾年違約率將升至中等個位數，投資者回報率可能從約10%降至6%。不過他強調，並不認為會引發更廣泛的信貸危機，只要美國經濟表現尚可且聯儲局傾向於減息或維持利率不變，就不太可能出現信貸緊縮的螺旋式上升。