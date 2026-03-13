Google地圖推出對話式搜尋Ask Maps及沉浸式導航

Google宣佈，將旗下的Gemini AI模型與地圖功能深度結合，推出名為「Ask Maps」的對話式搜尋功能，以往使用Google地圖尋找特定地點，往往需要輸入多個關鍵字。如今，透過全新「Ask Maps」功能，用戶只需點擊按鈕，便可直接以自然語言提出複雜的問題。除此之外，Google推出「沉浸式導航」，利用Gemini模型分析街景及航拍圖像，將平面的地圖轉化為3D視角。

Google表示，使用「Ask Maps」的對話式搜尋功能時，系統會即時分析全球逾3億個地點及5億名用戶的評論，提供量身打造的答案，並在地圖上標示選項。例如，用戶可詢問「我的手機快沒電，哪裡有充電插座，而且不用排長龍買咖啡？」或者「今晚有沒有開著燈的公共網球場可以打球？」等問題。

系統個性化推介 自動匹配合適餐廳

另外，Ask Maps會根據用戶過去的搜尋及儲存紀錄進行個性化推薦。例如，若用戶約朋友在下班後聚會，並要求尋找「有格調、晚上7點、4人枱的餐廳」，系統若知道用戶偏好素食，便會自動篩選出提供素食選項的合適餐廳。選定地點後，用戶更可直接透過地圖訂座或導航。目前，Ask Maps功能已率先在美國及印度的Android及iOS設備上推出。

除了搜尋功能有所提升外，Google亦推出「沉浸式導航」，新介面會準確反映周圍的建築物、天橋及地形，並在關鍵時刻顯示行車線、斑馬線、交通燈及停車標誌，協助駕駛者變線或轉彎。

多款功能減輕駕駛壓力

此外，系統新增多項實用功能以減輕駕駛壓力，包括地圖會自動縮放並將建築物變透明，讓駕駛者提前看清前方複雜的彎位或切線要求；在提供替代路線時，會清晰列明利弊，例如路程較長但少塞車，或較快但需收費，並實時通報交通意外等突發狀況；以及在抵達目的地前，系統會顯示建築物入口、附近停車場及應停靠在街道的哪一邊。

沉浸式導航目前在美國逐步推出，未來數月將擴展至兼容的iOS及Android設備、CarPlay、Android Auto及內建Google系統的汽車。