標普擬改例為SpaceX開綠燈 上市後有望極速被納入指數 或牽動數十億美元強制買盤

馬斯克（Elon Musk）旗下的SpaceX將於今年內上市，其高達1.75萬億美元的潛在估值，正使華爾街兩大指數巨頭為其量身打造新規則。繼傳出納斯達克擬設立快速納入指數機制後，據彭博引述消息報道，標普道瓊斯指數公司亦正考慮相關納入規則，此舉將使SpaceX在首次公開招股（IPO）後得以快速納入。

相較於其他指數，標普500目前並沒有快速納入機制，企業要晉身標普500指數成分股需滿足多項標準，包括市值需達到至少227億美元、註冊地於美國，以及必須上市滿12個月，任何新企業納入決定均由委員會作出。

正值多間大型私企計劃IPO之際

報道指，潛在的規則調整正值多間大型私企計劃今年內進行IPO之際，包括OpenAI及Anthropic 。標普早前在網誌中指出，若美國十大風投支持的私營公司全數上市並加入標普500，其權重將佔指數約4.5%，超越整個能源板塊的佔比。

然而，知情人士指，標普正就修改相關規則與持份者進行接觸，以了解市場對修改規則的需求。雖然目前尚未作出最終決定，且任何修改均需經過數周的正式諮詢，方可落實任何變更。但此舉若落實，SpaceX有望迎來數十億美元的強制買盤。主要因為追蹤標普的基金必須買入新納入的股票，而根據彭博數據顯示，約有24萬億美元資金與標普500指數掛鉤。

早前路透社曾報道，SpaceX已將快速納入納斯達克100指數，列為選擇在納斯達克交易所上市的必要條件之一。目前，納斯達克及富時羅素（FTSE Russell）亦正就加快大型新股納入其基準指數進行諮詢。

上市後將成標普第六大成分股

據悉，SpaceX是次IPO的目標估值超過1.75萬億美元，計劃集資高達500億美元。若以此估值計算，SpaceX上市後將成為標普500指數中第六大市值公司，僅次於Nvidia、Apple、微軟（Microsoft）、亞馬遜及Alphabet。