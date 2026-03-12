林日曦5年「禁賣盤令」提早解鎖 毛記葵涌內地買家身份曝光 股票復牌曾升43%

《100毛》母企毛記葵涌（1716）正式公布賣盤，大股東姚家豪（阿Bu）及陸家俊（陳強）持有的65%股權，出售予內地環保科技界商人馬黎陽，每股作價0.6963元，合共1.22億元。有關交易觸發全面收購，其餘35%小股東亦可向新買家出售股份。

毛記葵涌今早復牌，曾升43%，高見1.74元，創52周新高。最新升幅收窄至23%。

有意維持上市地位

毛記周四發公告指出，全面收購要約以相同條款，向小股東收購股份，但馬黎陽表明將不會提高要約價，亦有意維持股份的上市地位。如所有35%股份均接納要約，馬黎陽將額外花費6580萬元收購，將透過貸款融資支付。

交易作價折讓42%

是次交易作價0.6963元，較停牌前股價1.21元，大幅折讓42.5%；而較毛記最新每股資產淨值0.1946元計，則溢價2.58倍。

林日曦5年「禁賣盤令」提早解鎖

值得注意的是，毛記葵涌創辦人之一、「腦細」林日曦（原名徐家豪）在2021年退股時，以800萬元轉讓股份予阿Bu及陳強，但設有5年「禁賣盤令」，將於今年7月31日才屆滿。協議指出，應阿Bu及陳強要求，及以940萬元為代價，有關禁售承諾已獲林日曦解除及免除。

續聘現有管理層及僱員 無意注入資產

毛記指，馬黎陽擬繼續聘用現有管理層及僱員，無意僱員聘用作出重大變、無意出售或重新調配資產，亦沒有注入資產的安排。

或尋擴大業務範圍或產品種類

新大股東將視乎日後的業務營運及發展，持續檢討僱員架構，以不時滿足所需；亦有意繼續經營現有主要業務，但亦有意進行檢討，以制訂長遠業務策略，將視乎結果，可能探討其他商機，又或尋求擴大主要業務的地區範圍或產品種類。

馬黎陽為高新科技環保投資者

根據公告介紹，現年51歲的馬黎陽於中國境內高新科技環保企業方面擁有14年投資及營運經驗，該企主要從事含重金屬固體有害廢棄物潔淨利用，及無害化環保處理業務。他自2019年至今擔任清華蘇州環境創新研究院有害廢棄物處理技術聯合研究中心主任。

馬黎陽：帶來吸引投資機會

毛記指，馬黎陽憑藉其於業務營運、私募股權投資、企業管治及政府關係方面的豐富經驗，旨在透過策略性投資開拓新行業領域，而他認為是次收購，帶來具吸引力的投資機會。