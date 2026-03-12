滙控新加坡保險業務傳獲安聯及永明競購 估值料達20億美元

《彭博》引述知情人士報道，自滙豐控股（005）宣布對其新加坡保險業務進行策略性檢討後，安聯集團及永明金融正考慮競購滙控的新加坡保險業務。有分析估計該項交易的估值可能達20億美元或以上。

日資險企傳亦加入

消息人士指出，日本的第一生命控股公司（Dai-ichi Life）及生命保險公司（Nippon Life Insurance）亦可能競購滙豐人壽保險（新加坡）。相關出售程序已於本月啟動，非約束性報價或於未來數周內出現。

消息續指，相關考量仍在進行中，有關公司最終可能決定不推進交易，同時亦可能出現其他競購者。

滙豐：正策略檢討階段新加坡保險業務

安聯、第一生命及日本生命均拒絕置評。永明金融亦不作評論，僅指公司不時尋求能提升其規模與能力、推進目標與策略的機會。滙豐則表示，新加坡保險業務正處於策略檢討階段，尚未作出任何決定，並拒絕進一步評論。

滙控於一月啟動對新加坡保險業務的檢討，作為其全球精簡計劃的一部分，當時指出新加坡是其優先市場，並將考慮所有方案。彭博行業研究分析師Steven Lam指，鑑於潛在買家的興趣日增，該項交易對滙豐人壽保險（新加坡）的估值可能達到20億美元或以上。