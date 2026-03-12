港鐵指物業發展收益補貼鐵路興建 毋需利用公帑 將採多元融資策略

港鐵（066）現正推進六個新鐵路項目，總投資約1400億元。行政總裁楊美珍表示，沿用「鐵路加物業」的發展模式，將物業發展資金入帳，用於補貼鐵路興建投入和鐵路資產的維護、更新定期需要的項目，致使可以毋需利用公帑，仍能帶來可靠及市民可負擔的服務。

楊美珍指出，隨著未來新車站落成，會帶來新物業銷售，以及推動人流與票務等收入，相信未來仍有多元化收益。

融資計劃取決市況

對於資金來源，港鐵財務總監樊米高指出，港鐵在過去12至18個月進行了一系列融資，應付鐵路大型鐵路發展計劃，未來的融資理念十分明確，「要有多元化資金來源、參與不同市場、考慮各類債券及銀行」，而日後的融資規模或工具，將取決於市場情況。

票價調整尚待月底數據

票價方面，楊美珍指，港鐵將根據可加可減機制調整，目前仍待本月底公布的運輸業名義工資指數數據，才能作出計算。但她指出，機制下仍會根據家庭住戶每月入息中位數變動而設置封頂，「等如加幅會再check（檢查）一次先做得」，而過去9年中，有5年凍結票價。

家庭入息無變動 料今年再凍票價

由於去年港鐵未達負擔能力上限，仍有1.45%滾存加幅，而去年第四季家庭住戶每月入息中位數，將與2023年相比，按年錄得持平，意味今年港鐵將再次凍結票價。

今年零售開局良好 旗下出租率近100%

港鐵常務總監–物業及國際業務鄧智輝表示，本港零售市道仍然有挑戰，但今年開局表現較好，遊客增加，本地消費亦有所上升，而港鐵已整體租戶組合，旗下商鋪出租率接近100%，反映其傳統鐵路優勢，希望有關勢頭持續下去。他續指，港鐵針對部分商戶表現仍然吃力，亦有作出一些租金援助，如撇除相關款項，租金收入水平與市場同步。

年內推錦上路及屯門上蓋樓盤

物業發展方面，鄧智輝指出，港鐵因應未來龐大新鐵路興建計劃，將繼續推進新物業發展項目，今年度預計推售錦上路站上蓋2期及屯門站上蓋2期樓盤。他又指，該集團將審時度勢，視乎整體市況及供應情況，會有序推地。