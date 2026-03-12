Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

商湯「辦公小浣熊」接入OpenClaw 設技能包如「龍蝦鉗」

商業創科
更新時間：15:42 2026-03-12 HKT
發佈時間：15:42 2026-03-12 HKT

商湯科技（020）宣布，旗下AI智能辦公助手「辦公小浣熊」，正式接入在OpenClaw，並與趨境科技共同推出AI Box一體化方案，為個人及微型企業提供安全、低技術門檻及低成本的AI辦公解決方案。

商湯表示，將「辦公小浣熊」的核心能力整合為「 Raccoon Skills」，具備Excel處理、數據分析、報告生成等能力，並發佈至OpenClaw 生態。正在「養龍蝦」的個人及開發者，可直接安裝Raccoon Skills技能包，即可讓OpenClaw調用這些功能，猶如為「龍蝦」加上專門處理日常辦公問題的「工作鉗」。

夥趨境科技推AI Box

同時，商湯與趨境科技合作推出「本地部署 + 雲端擴展」的AI Box，將OpenClaw、小浣熊能力與優化硬件整合，打造一台AI辦公專用機。方案以OpenClaw作為智能體執行層，支援多入口接入、任務執行和自動化調度，依託辦公小浣熊提供辦公能力與雲端擴展服務，並以趨境AI Box承接本地推理、設備部署與遠程運作及維護支持。

