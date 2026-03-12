廉署及證監會聯合打擊內幕交易 拘6男2女 涉偷步獲配股消息沽空股票

廉政公署及證監會公布，於3月10及11日採取代號「熔斷」（Fuse）的聯合行動，打擊內幕交易及貪污行為。廉署拘捕6男2女，年齡介於35歲至60歲，包括兩家持牌證券公司及一家持牌對沖基金管理公司的高階管理人員，以及一名中介人。此外，據彭博引述消息報道，中信證券和國泰君安國際的辦事處遭到突襲搜查，同時錢濤旗下無極資本（Infini Capital）也受到影響；惟上述公司未有對事件作出回應。

涉證券公司及對沖基金管理公司

聯合行動期間，廉署及證監會人員共搜查14個地點，包括有關持牌法團的辦公室及被捕人員的住所。

廉署指，三家持牌法團的高級管理人員，包括兩家證券公司及一家對沖基金管理公司，均列為本案的調查對象。

據指對沖基金獲利逾3億

有關持牌證券公司的高級主管涉收受持牌對沖基金管理公司超過400萬元的賄款，在相關資訊公開披露前，洩露多家香港上市公司的配股機密資訊。該對沖基金公司憑內幕消息，在市場上沽空相關股票或訂立沽空股票互換合約，為其對沖基金建立淡倉，而當配股消息公布後，相關股票的股價下跌，該對沖基金據指從其空頭部位獲利約3.15億元。

有關聯合行動源於證監會最初對涉嫌內幕交易活動的調查，該調查揭露潛在的貪污行為，隨後案件移交至廉署調查涉嫌貪污，而證監會則集中調查《證券及期貨條例》下的內幕交易和其他不當行為。廉署和證監會指，由於調查仍在進行中，將不再發表任何評論。

另一方面，國泰君安國際（1788）今早公布，證監會和廉政公署周二（10日）到訪公司香港主要營業地點執行搜查令，並帶走部分文件；同時，一名非董事會成員的僱員被廉署拘留調查。公司對此高度重視，將繼續密切監察此事發展。

