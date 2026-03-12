券商高層疑受賄促內幕交易 對沖基金沽空賺3億 廉署證監聯手拘8人 市場人士憂內地潛規則滲透

監管部門日前突擊搜查兩中資券商有新進展。廉政公署與證監會公布，採取代號為「導火線」的聯合行動，打擊內幕交易及貪污行為，行動中拘捕8人，包括為3間持牌法團高層，涉及兩間證券行及一間對沖基金管理公司。據監管部門披露，有涉事證券行高層涉嫌收賄400萬元，提前向對沖基金洩露上市公司配股消息，令對方沽空獲利約3.15億元。當局未有公開涉事機構名稱，據外電報道，涉事機構為國泰君安國際、中信證券旗下中信里昂及對沖基金無極資本。有分析指，港股近年舞高弄低等違規行為有惡化之象，冀當局加強監管力度。

「導火線」行動事件簿 證監會與廉署本周二和周三進行聯合打擊行動，並逮捕涉事三機構相關8位人士

涉案證券行的高層人員收取對沖基金逾400萬元賄款，向基金提前洩露上市公司配股資料

對沖基金透過賣空相關股票獲利3.15億元

國泰君安國際香港辦事處遭監管部門搜查令，帶走部分文件，非董事僱員被廉署拘留調查

中信證券附屬公司辦事處遭監管部門執行搜查令，帶走部分文件，一名僱員曾被廉署問話

國泰君安國際（1788）和中信證券（6030）昨日相繼確認證監會與廉署，日前分別到訪其香港辦事處和旗下附屬公司辦事處搜查，並帶走部分文件，而國泰君安國際更有一名非董事僱員被廉署拘留調查。中信證券指其附屬公司有一名僱員曾被廉署問話。國泰君安國際回應稱，正積極獲取進一步資料，後續進展將以公告為準。不過，至截稿前，無極資本仍未有回覆《星島》查詢。國泰君安國際和中信證券股價昨日分別跌4.2%和1.7%。

行動搜查14地點 賄款逾400萬

據廉署與證監會公告披露，於本月10及11日採取代號「導火線」聯合行動，搜查共14個地點，包括涉案持牌法團的辦公室，以及被捕人士的住所。廉署並拘捕6男2女，年齡介於35歲至60歲，包括兩間持牌證券公司及一間持牌對沖基金管理公司的高階管理人員，以及一名中介人。

當局披露，涉案證券行的高層人員涉嫌收取對沖基金管理公司東主逾400萬元賄款，以向對沖基金提前透露有關多間香港上市公司配售股份的機密資料。該對沖基金管理公司在掌握上述機密資料後，透過在市場賣空股票及或訂立賣空股權互換合約造淡股份。當相關公司的配股計劃公布後，其股價下跌，對沖基金透過空倉獲利約3.15億元。

國泰君安證一僱員遭拘留調查

除中信證券旗下附屬公司和國泰君安國際辦事處遭搜查外，據彭博亦報道，近年活躍於資本市場的錢濤，旗下無極資本（Infini Capital）也受到影響。

國泰君安國際昨早公布，一名非董事會成員的僱員被廉署拘留調查，該公司已即時暫停該僱員的所有營運、執行職務及權力，目前整體業務及營運仍有序地進行。中信證券亦證實，證監和廉署前日持搜查令到訪該附屬公司的營業地點並帶走部分文件，而該附屬公司一名僱員曾被廉署問話，且確認集團經營情況正常。

市場人士：內幕交易隱蔽難被發現

有市場人士指出，隨着港股市場近一兩年逐步復甦，炒作、操縱股價等違法違規行為較過去更為嚴重，估計或與監管力度有所放鬆有關。該人士解釋，內地A股市場存在如賄賂基金經理等潛規則，並指此類行為隨着中資機構與內地投資者參與港股程度加深，逐漸滲透至本港市場。該人士期望監管機構加強打擊力度，以維護市場健康發展。亦有業內人士指出，實際上內幕交易涉事隱蔽難以被發現，估計今次是當局接獲舉報，而進行調查。

翻查資料顯示，中信里昂和國泰君安國際作為活躍於本港資本市場的主要投行之一，近年來多次參與本港上市公司的配股行動，如國泰君安國際近三年參與包括中國旭陽 （1907）、知行汽車科技（1274）、商湯（020）、優必選（9880）等多間公司配售股份行動。中信里昂亦同樣曾協助商湯、微盟集團（2013）、晶泰控股（2228）等公司的配股行動。

