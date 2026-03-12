宏利香港及澳門委任紀榮道為副行政總裁 續任首席財務總監

宏利香港及澳門宣佈紀榮道獲委任為副行政總裁，並繼續擔任香港及澳門首席財務總監。宏利指，紀榮道將與行政總裁白凱榮攜手推動企業整合、強化管治督導，並確保公司的策略重點與日常營運協同一致。他亦會代表行政總裁參與公司多個專責委員會，推動相關業務範疇緊密協作，並繼續擔任宏利香港及澳門管理高層成員。

紀榮道獲委任為宏利香港及澳門副行政總裁。

同時，他亦將繼續領導財務職能，統籌財務會計與匯報、財務規劃與分析、庫務、企業精算、資本及資產負債管理，以及其他財務相關事務，亦負責領導分銷獎酬及業務數據分析工作，以推動績效管理及問責文化。



紀榮道於2013年加入宏利，歷任香港及澳門多個領導要職，涵蓋計價、產品及康健業務。他曾任首席產品總監，後兼任康健主管。

宏利香港及澳門行政總裁白凱榮表示，紀榮道此次進一步擴大職責，反映他在公司各個業務層面的重要影響，深信有助該公司進一步實現長遠增長目標。