兩中資證券行傳被廉署突擊搜查 或牽涉IPO包銷過程

商業創科
更新時間：22:41 2026-03-11 HKT
發佈時間：22:41 2026-03-11 HKT

有傳香港監管部門周二（10日）突擊搜查了包括國泰君安國際在內的兩中資證券行，搜查地點主要涉及機構的股票資本市場部門（ECM），同時廉政公署並帶走了國泰君安國際一名高層主管進行詢問調查。證監會表示，不會就事件作評論。國泰君安國際亦未就事件做評論。

監管機構行動顯示金融業審查力度顯著升級

綜合《財新》和《彭博》消息報道，香港監管部門突擊搜查了兩券商的辦事處，搜查地點主要涉及機構的股票資本市場部門，被帶來調查的人士是該部門的人士。彭博還引述消息人士指出，監管機構的行動顯示了當局在香港金融業的審查力道顯著升級。

報道指出，過去一年，香港股市交易量激增，且出現數十億IPO集資額浪潮，這次突襲搜查正值香港資本市場復甦之際，雖然具體調查性質尚不明確，但當局近期已加強對市場投資行為的關注力度，包括早前證監會警告IPO保薦人需加強申請文件的審查等；及廉政公署起訴港交所前任上市部職員涉嫌收賄披露機密資料等。

根據資料顯示，投行的ECM部門主要負責協助企業進行股權融資，核心業務包括首次公開募股（IPO）、已上市公司再融資（增發）、可轉債發行等，在資本市場中扮演發行與承銷的核心角色。

市場：或與IPO包銷過程有關

另有市場人士表示，有聽聞監管部門近日突擊搜索了一些投行，估計今次搜查或與IPO包銷過程有關，不過若涉及廉政公署的話，事件可能就會更複雜。該人士指出，近日監管部門對IPO監管十分嚴格。

