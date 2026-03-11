香港國際影視展下周舉行 逾790家參展商 電盈將公布荷李活項目發展

電訊盈科（008）旗下Viu首席內容總監李欣欣表示，電盈去年制定的荷李活項目，將於3月18日香港國際影視展（FILMART）期間在星光影院舉行活動，公布最新發展，並邀幕後團隊來港分享，進一拓展國際合作版圖。李欣欣指，FILMART對業界極之重要，「唔使飛幾個鐘去韓國傾生意，佢哋自動飛過來」，無論洽商、合拍、藝人合作都極為便利，韓國業界更視之為全年首個關鍵市場，開局好壞直接影響全年生意，高層亦專程來港，足見地位舉足輕重。

設亞洲影視娛樂論壇 聚焦微短劇及生成式AI

第30屆香港國際影視展（FILMART）由香港貿發局主辦，3月17至20日在灣仔會展舉行，迎來30周年。貿發局助理總裁張詩慧表示，本屆規模再創新高，堪稱「歷來最國際化」一屆，有來自38個國家及地區、逾790家參展商，較去年升3%，設30個地區館，內地10省市組團參與，比利時、緬甸、烏茲別克斯坦等首度登場。大會設亞洲影視娛樂論壇，聚焦生成式AI、串流市場、動漫IP及微短劇等熱題；線上IP目錄收錄1700項作品，便利買家預約洽商。張詩慧稱，FILMART將助內地影視「出海」，連接全球市場，鞏固香港東亞影視樞紐地位。

銀都今年推香港旅遊主題VR體驗

銀都機構總經理丁凱表示，FILMART是亞太最大影視交易市場，全球業界齊聚洽商，對業界至為重要。他稱，銀都今年聯同香港專業攝影師協會，推出全港首個旅遊主題VR體驗項目，觀眾可虛擬飛越港珠澳大橋、機場，並可於黃大仙虛擬抽籤，融入香港地道文化。他稱，項目結合科技與旅遊推廣，藉影展向國際展現香港魅力。面對香港電影票房連年下跌，丁凱透露，銀都現營運5間社區影院，票價僅40元，以平價便民為方向，計劃進一步拓展至屯門、元朗等地，紓解影院結業潮帶來的觀影不便。

美亞娛樂：FILMART一次解決三個願望

美亞娛樂行政總裁李燈旭表示，公司多年積極參與FILMART，展會匯聚全球業界，可一站式滿足版權買賣、項目融資及內容發行三大需求，「一間屋解決三個願望」。美亞由傳統電影發行轉型投資製作，面對觀眾時間碎片化，集團嘗試新內容形態，包括以自有IP改編微短劇、將片庫內容「長剪短」於抖音發行，將於3月18日在FILMART分享相關布局。

「香港微短劇不應盲跟霸道總裁模式」

微短劇成為本屆影展焦點。李欣欣指出，現代觀眾時間緊絀，「一日得廿四小時，娛樂時間縮短」，Viu今年1月推出微短劇專區「Viu Shorts」，匯集中、韓、泰、印尼等多國微短劇，迎合碎片化觀影習慣。她強調，微短劇與長劇並非取代關係，而是給觀眾多一個選擇，Viu不會因發展微短劇而減少長劇投入。李燈旭則認為，香港微短劇不應盲目跟隨內地「霸道總裁」模式，而是要發揮本土文化優勢，堅持香港特色，才能吸引觀眾。

李燈旭：AI營運AI 非AI凌駕人

AI應用成為業界共識，李燈旭表示，AI可提升策劃、文書及後期效率，但核心創作仍需編劇及專業人才把關，強調「人利用AI，而非AI凌駕人」。李欣欣透露，Viu已在字幕應用AI，並積極探索AI配音，加快劇集推出速度，抓緊熱度。本屆FILMART續辦AI Hub，雲集阿里雲、MiniMax等科技企業，設「AI學院」舉辦19場工作坊，探討AI提升拍攝及後期效率。

張詩慧回顧，FILMART 1997年首辦，當時僅70家參展商，以香港業界為主，「以前業界要孭住菲林周圍飛，旅費貴、參展費又貴」。30年間，展會由單純影視買賣，擴展至合拍、融資、外景拍賣推廣，成為亞洲頂級娛樂交易平台，見證香港與內地合拍產業崛起。大會設製作人交流計劃，匯聚逾100位國際製作人，陳可辛等重量級嘉賓將分享跨境合拍商機。