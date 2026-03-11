福布斯富豪榜｜馬斯克6.54萬億身家蟬聯全球首富 特朗普靠加密幣財富大增 中國首富排第幾？

美國《福布斯》公佈最新《全球億萬富豪榜》顯示，全球富豪財富增長速度前所未見，今年共有3,428人上榜，較去年增加400人，創下自1987年榜單設立以來新高；全球億萬富豪的總財富亦達到創紀錄的20.1萬億美元（約156.8萬億港元），較2025年的16.1萬億美元顯著增長。《福布斯》表示，過去12個月全球平均每天新增超過1位億萬富豪，人工智能推動的股市繁榮讓財富推升至前所未有的高度。

馬斯克身家暴漲5000億美元

Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）連續第二年蟬聯全球首富，身家估計達8,390億美元（約6.54萬億港元），成為史上首位身家突破8,000億美元的富豪，其淨資產在過去一年暴增約5,000億美元，主要受惠於Tesla股價上漲，以及旗下太空探索公司SpaceX計劃於2026年上市，並正朝著全球首位萬億美元富豪的目標邁進。

科技巨頭主導富豪榜前五

排名第二位的是Google聯合創辦人Larry Page，身家約2,570億美元（約2萬億港元），與馬斯克差距甚遠；其共同創辦人Sergey Brin則以2,370億美元（約1.85萬億港元）排名第三。亞馬遜（Amazon）創辦人貝索斯（Jeff Bezos）以2,240億美元（約1.75萬億港元）位列第四，這是他自2016年以來首次跌出前三。Meta創辦人Mark Zuckerberg則以2,220億美元（約1.73萬億港元）排名第五。

此外，進入榜單前十名的還有排名第八的Nvidia創辦人黃仁勳，身家約有1,540億美元（約1.2萬億港元）；排名第九的「股神」巴菲特，身家有1,490億美元（約1.16萬億港元）；以及排名第十的西班牙服裝業巨擘奧爾特加，身家為1,480億美元（約1.15萬億港元）。

張一鳴壓倒鍾睒睒成中國首富

中國富豪方面，字節跳動創辦人張一鳴以693億美元（約5,405億港元）身家成為中國首富，全球排名第26位；其次為農夫山泉（9633）創辦人鍾睒睒，身家為681億美元（約5,311億港元），全球排名為第27位；騰訊（700）主席馬化騰身家則為538億美元（約4,196億港元），全球排名第33位。此外，長和系創辦人李嘉誠為香港首富，全球排名第42位，身家470億美元（約3,666億港元）。

特朗普靠加密貨幣 身家大增27%

值得留意的是，美國總統特朗普（Donald Trump）的財富亦錄得顯著增長，身家達65億美元，較一年前增加14億美元，增幅達27%。他在全球富豪榜中排名第645位，較2025年的第700位躍升55位。特朗普身家上漲主要歸功於其加密貨幣交易，包括透過由他及其家族創立的加密企業World Liberty Financial發行代幣，淨賺約5.5億美元，以及其紐約詐騙罰款被法院推翻。

Beyoncé及巴郡CEO新上榜

新上榜富豪方面，今年榜單新增390名億萬富豪，當中包括多位知名人士，例如音樂人兼企業家Dr. Dre、歌手碧昂絲（Beyoncé Knowles-Carter）、巴郡新任行政總裁Greg Abel、網球傳奇Roger Federer，以及馬斯克的弟弟Kimbal Musk等。

此外，今年共有89人跌出榜單，包括Shift4 Payments創辦人兼現任美國太空總署（NASA）負責人Jared Isaacman，以及房地產大亨Charles Cohen等，另有39名億萬富豪於過去一年離世。

美國億萬富豪續居全球第一

從國家分布來看，美國繼續位居全球第一，共有989名億萬富豪，總財富達8.4萬億美元，中國以539人排名第二，印度則以229人排名第三。

全球千億美元富豪增至20人

另一方面，今年全球共有20人財富突破1,000億美元大關，較去年的15人增加5人，而2017年時這一數字尚為零。這20位頂級富豪的總財富高達3.8萬億美元，佔全球3,428名億萬富豪人數的0.5%，但卻掌握接近五分之一的財富。

