中遠海控據報暫停巴拿馬巴爾博亞港營運 發改委晤馬士基及MSC負責人

商業創科
更新時間：15:37 2026-03-11 HKT
發佈時間：15:37 2026-03-11 HKT

據路透引述巴拿馬當地報章《La Prensa》報道，中遠海控（Cosco，1919）已暫停位於巴拿馬入口處的巴爾博亞港（Balboa port）營運。

空貨櫃必須退回碼頭

報道引述中遠海控向客戶發出通知指出，中遠海控要求空貨櫃必須退回位於科隆省的曼薩尼約（Manzanillo）國際碼頭或科隆（Colon）貨櫃碼頭，但有關聲明未有說明暫停的原因，也沒有說明該措施是暫時還是永久。

報道提到，巴爾博亞港是中國、美國和巴拿馬政府之間長達一年爭端的核心港口之一。早前巴拿馬最高法院裁定，長和（001）旗下子公司持有的港口營運合約無效。

另一方面，國家發展改革委外資司，與地中海航運公司（MSC）及馬士基集團的有關負責人，進行工作會談。

長和巴拿馬兩港口被馬士基及MSC接管

早前長和在巴拿馬經營的兩個港口被當地政府接管，並由地中海航運及馬士基旗下公司獲得臨時特許經營合約，分別管理克里斯托瓦爾港及巴爾博亞港。

↓即睇減息部署↓

