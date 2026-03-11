Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Nvidia加碼投資Thinking Machines 公司曾挖角OpenAI數十名員工

更新時間：11:32 2026-03-11 HKT
發佈時間：11:32 2026-03-11 HKT

英偉達（Nvidia）宣布向AI初創Thinking Machines Lab建立合作夥伴關係及進行新一輪投資，並將供應新一代Vera Rubin AI加速器，協助該公司訓練及運行AI模型。根據雙方聯合聲明，這項多年期協議涉及運算能力達至少1吉瓦（gigawatt）的晶片供應，相當於75萬戶家庭的用電量，預計明年初開始部署。

前OpenAI技術總監掌舵

據彭博報道，Thinking Machines由前OpenAI技術總監Mira Murati創辦，去年7月以120億美元估值籌得20億美元，而11月亦傳出以500億美元估值進行新一輪融資，即估值比7月時多逾3倍。

不過，去年已曾投資Thinking Machines的英偉達，未有透露今次交易條款，亦未知涉及現金注資、晶片供應或兩者兼備，兩家公司均只稱投資「數額龐大」。英偉達行政總裁黃仁勳則在一份聲明中表示，Thinking Machines匯聚了世界頂尖團隊推動AI前沿發展，「期待與之合作，實現其對AI未來的願景」。

去年10月推首款產品Tinker

報道又指，Murati於去年從OpenAI挖角數十名員工，並於10月推出首款產品Tinker，協助用戶微調大型語言模型。她在聲明中表示，有關合作加速了公司構建AI的能力，使人們可塑造和利用AI，「反過來，AI也將塑造人類潛能」。值得注意的是，Thinking Machines近月亦面臨人才流失，其技術總監更已重返OpenAI。

