中東資金或湧港 星展料私銀尤其受惠 99%客戶中東敞口5%內

中東戰況牽動全球市場，星展（香港）董事總經理兼企業及機構銀行總監陳智勇表示，目前已就中東局勢對旗下企業客戶進行壓力測試，超過99%的客戶在中東的業務敞口不足5%。他亦指，暫未見部署於中東的資金進行調配的情況，但局勢持續不明朗對香港而言或是正面，不排除將吸引中東資金及機構的流入及關注，尤其私人銀行業務。

料港寫字樓市場仍面臨壓力

本港經濟方面，陳智勇表示，香港整體經濟向好，房地產市場逐步企穩，樓價亦已見底，料今年住宅市場將發展正面，惟寫字樓市場則仍面臨壓力，雖中環等核心區域的甲級寫字樓顯現見底信號，成交有所改善，IPO市場的強勁表現及金融機構等租賃需求，為商業地產市場提供了支撐，但目前香港寫字樓空置率約13%，後續仍需持續觀察。

陳智勇表示，該行今年訪問約368間中小企，三分一受訪者對未來一年經營環境表示樂觀。

去年人幣貸款業務增長約50%

銀行業務層面，陳智勇透露，星展去年存款實現雙位數增長，在港人民幣貸款業務實現約50%的增長。他指出，內地與香港的利差目前約200個基點，預計這一狀況仍將持續2至3年，待利差正常化後，香港作為國際融資中心的角色將進一步回歸。

八成中小企擬未來一年增開支

中小企方面，陳智勇指出，該行今年訪問約368間中小企，三分之一的受訪者表示對未來一年的經營環境表示樂觀，更有八成企業計劃在未來一年增加開支。他透露，中小企第一考慮到的市場是大灣區城市，第二是亞洲市場，第三是歐洲。