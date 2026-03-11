Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Anthropic與五角大廈衝突 恐損失數十億美元收入 微軟促法官阻止政府

更新時間：10:33 2026-03-11 HKT
發佈時間：10:33 2026-03-11 HKT

據彭博報道，美國AI初創Anthropic在一場聽證會上向法官表示，今年可能會損失數十億美元的收入，並敦促法官迅速採取行動，阻止特朗普政府將該公司列為美國供應鏈風險。該公司早前因AI安全問題與五角大廈發生衝突，其中爭議在於Anthropic要求國防部保證其AI技術不會被用於大規模監視美國公民或部署自主武器。

逾百企業對合作表示懷疑

Anthropic律師Michael Mongan周二辯稱，聯邦政府的行動導致100多家企業客戶聯繫該公司，並對繼續與其合作表示懷疑。

他表示，一家金融服務公司暫停了與Anthropic就一份價值5,000萬美元合約進行談判；一家製藥公司要求將合約期限縮短10個月；以及一家金融科技公司明確表示，將其1,000萬美元合約降至500萬美元，是因為Anthropic與聯邦政府之間糾紛。根據Anthropic財務總監估計，這些事件可能對其2026年的收入，造成數億美元至數十億美元的損失。

希望法官撤銷供應鏈風險認定

Mongan要求聯邦政府承諾，在下次聽證會之前，不會對Anthropic採取任何報復行動，例如發布影響Anthropic的行政命令。不過，司法部律師James Harlow表示，「我不準備就此問題做出任何承諾」。至於下一次法院聽證會的舉行日期，為3月24日。

Anthropic又希望法官撤銷其供應鏈風險認定，並要求美國政府機構撤回相關指示。該公司聲稱，由於與政府意見相左，因此遭到排擠，認為案件涉及的法律原則關乎所有被政府不喜歡的聯邦承包商權益。

OpenAI與Google研究人員支持Anthropic

值得留意的是，在一封致法官的聯合信函中，來自OpenAI與Google的數十位AI科學家與研究人員表達了對Anthropic的支持。他們表示，現有AI系統無法「安全可靠地執行完全自主的致命目標鎖定」，也不應被用於對美國民眾進行國內大規模監控。

至於持有OpenAI和Anthropic股份的微軟提交了一份簡報，敦促法官暫時阻止政府的舉措，因為這些舉措有可能延誤國防部所有正在進行的「IT產品和服務合約」。微軟還警告稱，政府供應商移除Anthropic軟件將付出高昂代價，而Anthropic產品的獨特性也可能導致一些供應商別無選擇。

