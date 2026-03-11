百度今開「龍蝦市集」完成部署有證書 另騰訊傳秘密開發微信AI智能體

內企紛紛部署「龍蝦」，繼騰訊（700）日前於深圳設立免費線下安裝點後，百度（9888） 今日（11日）早上11時將於百度科技園K1門外開設「龍蝦市集」，公司的工程師會於現場提供「一條龍」服務，完成部署後更可領取專屬的「小龍蝦」養殖證書。

禪城區夥中電信部署「小龍蝦」

此外，日前佛山市禪城區政府官網刊發禪城區政務服務和數據管理局消息稱，禪城區與中國電信（728）合作推出面向公眾的「小龍蝦」免費部署服務。居民攜帶個人電腦到中國電信禪城汾江南營業廳，即可免費享受由中國電信客戶服務工程師提供一站式服務，涵蓋輕量化版本安裝部署、模型配置及熱門技能解鎖。

騰訊料挑戰阿里及字節跳動

另一方面，據外媒《The Information》引述消息報道，騰訊正為微信秘密開發一款AI智能體，計劃於今年第三季向全體用戶推出，以對話形式接入數百萬個小程式，可替代用戶完成叫車、外賣等任務。

有分析認為，騰訊將AI智能體嵌入微信本體而非獨立應用，主要是因為微信無可替代的生態規模，而目前正在秘密開發的AI智能體，將以對話形式呈現於用戶聊天列表，通過調用小程序完成各類任務，將拓展AI智能體在國內的應用場景，並直接挑戰阿里巴巴（9988）與字節跳動在該領域已建立的先發優勢。

相關文章：「龍蝦」用戶20分鐘完成部署 惟成本及技術隱憂漸現 「說一句hello扣了0.7美元」

OpenClaw龍蝦潮預示數字員工時代 股市也掀炒風 惟專家警告風險「過多授權可被隨意碌卡」