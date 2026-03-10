Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

有線委邵在純推動國際業務發展 鄭達祖領導財務活動

有線寬頻（1097）宣布，執行董事邵在純及鄭達祖獲委派特定行政職責，分別負責推動國際業務發展及領導財務戰略活動，兩人每月可額外收取服務費18.8萬元。

邵在純拓展內容授權及藝人合作

有線指，根據與公司訂立的委任函補充協議，邵在純將負責推動集團國際業務發展，聚焦建立高價值全球戰略合作關係，加快國際收入增長及提升盈利能力。職責包括開拓、磋商及執行國際內容及知識產權授權等領域的重大商機，並主導開發新型現場娛樂節目模式，亦將負責建立及管理與全球藝人、名人、網紅、藝人經紀公司以及時裝及時尚生活品牌之間的戰略合夥關係，推動大型商品化、授權及品牌合作計劃。

此外，邵在純主導跨境合資企業的識別與執行、股權投資、國際市場拓展計劃，以及與全球活動推廣商、音樂節營運商、票務平台及娛樂集團的聯盟合作。

鄭達祖主導融資及投資者關係

鄭達祖則負責領導集團主要財務及戰略交易活動，監督企業融資、資本市場、庫務及併購計劃。職責包括主導股權及債務融資、管理資本結構及資金成本、制定再融資策略，以及監督財務建模、估值、盡職審查及交易文件編製。他亦將承擔提升庫務運作、現金流預測及流動資金管理等工作，同時主導投資者關係，加強與投資銀行及基金經理的戰略交流。

根據補充協議，兩人就有關職責可收取額外每月服務費18.8萬元，薪酬待遇經薪酬委員會參考其資歷、經驗、職務責任及當前市況後建議，並獲董事會批準。協議可由任何一方發出一個月書面通知終止，惟不影響原有委任函的有效性。

