股票分析師協會籲優化碎股交易機制 長遠目標「一手一股」

香港股票分析師協會就港交所發出的《優化香港證券市場每手買賣單位框架》諮詢文件正式提交意見書，支持3項核心建議，包括下調每手價值指引下限至1,000元、增設50,000元每手價值指引上限 ，以及標準化每手股數為8種選項，包括1股、50股、100股、500股、1,000股、2,000股、5,000股和10,000股

助提升二級市場營運效率

香港股票分析師協會主席鄧聲興表示，現行由發行人主導的每手股數制度，導致市場上存在超過40種不同的每手股數，既增加交易、結算及交收流程的複雜性，亦加大對沖操作及產品配合的難度，將每手股數標準化，有助提升二級市場的營運效率，符合市場長遠發展利益。

對於每手價值指引下限下調至1,000元，協會認為這項調整切合當前市況，主因過去十年小額交易的執行成本已顯著降低、有助降低投資門檻，以及預期令每日交易宗數增加約1.9%，影響仍在可接受範圍內。該會提到，若進一步下調至更低水平，則可能顯著增加負值交易風險及系統壓力，現階段不宜採納。

對於增設50,000元的每手價值指引上限，以及該上限僅適用於每手股數大於100股的發行人，協會認為這能夠回應散戶參與瓶頸，亦有助與國際慣例接軌；此外，現階段以指引形式推行，可給予發行人明確方向，並保留因應自身情況調整空間。

籲研究優化碎股交易機制

至於標準化每手股數為8種選項，協會對此提供補充建議，包括明確以「一手一股」為長遠目標、支持六個月調整期，以及關注實施挑戰，包括建議港交所提供清晰技術指引及充足測試環境，同步研究優化碎股交易機制，並建議引入一次性碎股撮合或回購機制等等。

另外，協會亦提出多項建議以完善新框架的實施效果，分別是設立量化指標監察政策成效、檢討相關收費結構，以及加強與內地市場的協調等。