Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

股票分析師協會籲優化碎股交易機制 長遠目標「一手一股」

商業創科
更新時間：18:23 2026-03-10 HKT
發佈時間：18:23 2026-03-10 HKT

香港股票分析師協會就港交所發出的《優化香港證券市場每手買賣單位框架》諮詢文件正式提交意見書，支持3項核心建議，包括下調每手價值指引下限至1,000元、增設50,000元每手價值指引上限 ，以及標準化每手股數為8種選項，包括1股、50股、100股、500股、1,000股、2,000股、5,000股和10,000股

助提升二級市場營運效率

香港股票分析師協會主席鄧聲興表示，現行由發行人主導的每手股數制度，導致市場上存在超過40種不同的每手股數，既增加交易、結算及交收流程的複雜性，亦加大對沖操作及產品配合的難度，將每手股數標準化，有助提升二級市場的營運效率，符合市場長遠發展利益。

對於每手價值指引下限下調至1,000元，協會認為這項調整切合當前市況，主因過去十年小額交易的執行成本已顯著降低、有助降低投資門檻，以及預期令每日交易宗數增加約1.9%，影響仍在可接受範圍內。該會提到，若進一步下調至更低水平，則可能顯著增加負值交易風險及系統壓力，現階段不宜採納。

對於增設50,000元的每手價值指引上限，以及該上限僅適用於每手股數大於100股的發行人，協會認為這能夠回應散戶參與瓶頸，亦有助與國際慣例接軌；此外，現階段以指引形式推行，可給予發行人明確方向，並保留因應自身情況調整空間。

籲研究優化碎股交易機制

至於標準化每手股數為8種選項，協會對此提供補充建議，包括明確以「一手一股」為長遠目標、支持六個月調整期，以及關注實施挑戰，包括建議港交所提供清晰技術指引及充足測試環境，同步研究優化碎股交易機制，並建議引入一次性碎股撮合或回購機制等等。

另外，協會亦提出多項建議以完善新框架的實施效果，分別是設立量化指標監察政策成效、檢討相關收費結構，以及加強與內地市場的協調等。

↓即睇減息部署↓

↓即睇減息部署↓

最Hit
吊船遇狂風甩出洗窗工人 如「鐘擺」來回猛撞外牆15分鐘慘死｜有片
00:27
吊船遇狂風甩出洗窗工人 如「鐘擺」來回猛撞外牆15分鐘慘死｜有片
即時國際
9小時前
港鐵一家五口「人形蜈蚣」衝閘 被拍下母竟回頭怒睥鏡頭 網民：挑戰人體極限｜Juicy叮
港鐵一家五口「人形蜈蚣」衝閘 被拍下母竟回頭怒睥鏡頭 網民：挑戰人體極限｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
天氣︱季候風來襲「倒春寒」 周六巿區16°C 上水低見13°C 離岸高地吹6級強風
01:10
天氣︱季候風來襲「倒春寒」 周六巿區16°C 上水低見13°C 離岸高地吹6級強風
社會
6小時前
稻香晚市優惠平過兩餸飯？！龍躉/燒味/黃酒雞+小菜套餐$138起 再送燉湯/白飯/煲仔飯
稻香晚市優惠平過兩餸飯？！龍躉/燒味/黃酒雞+小菜套餐$138起 再送燉湯/白飯/煲仔飯
飲食
7小時前
「失婚金像影后」翹中佬戀情曝光  新歡背景神秘網民憂被騙  情路坎坷一前度輕生離世
「失婚金像影后」翹中佬戀情曝光  新歡背景神秘網民憂被騙  情路坎坷一前度輕生離世
影視圈
10小時前
星島申訴王 | 愛犬元朗行山被鬆繩大型狗咬死 涉案狗主「潛水」 港女誓討公道：唔會放過佢
申訴熱話
6小時前
4400萬六合彩頭獎得主賣樓 沽東涌映灣園三房 9年前Full Pay入市
樓市動向
2026-03-09 18:00 HKT
滙豐180萬客戶仍持「紅簿仔」 推現金獎鼓勵過渡數碼化 送999.9足金存摺紀念品
滙豐180萬客戶仍持「紅簿仔」 推現金獎鼓勵過渡數碼化 送999.9足金存摺紀念品
商業創科
2026-03-09 14:51 HKT
馮盈盈醫生舊愛開專科診所勁威水 另一港姐冠軍驚喜到賀 鍾文浩索妻顏值時刻在線
馮盈盈醫生舊愛開專科診所勁威水 另一港姐冠軍驚喜到賀 鍾文浩索妻顏值時刻在線
影視圈
2026-03-09 10:00 HKT
01:17
東張西望｜獸父「作故仔」聲稱性侵14歲子 發兒童下體照邀女網友3P 涉發布兒童色情物品被捕
突發
7小時前