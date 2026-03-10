長江生命科技成立子企「順譜醫藥科技」 整合癌症疫苗研發項目 擬北都拓研發設施
長江生命科技（775）宣布，成立全資附屬順譜醫藥科技（Sequencio Therapeutics），專注推動旗下治療性癌症疫苗組合的發展。長科副主席余英才表示，隨著研發項目日趨成熟，該公司將積極考慮於北部都會區拓展研發設施長遠佈局。
長科表示，Sequencio將旗下治療性癌症疫苗研發項目，整合至一個專注平台，將專注研發能夠激活患者自身免疫系統對抗癌細胞的治療性疫苗，旨在維持良好安全性前提下，實現持久而穩定的病情緩解，從而應對現有標準療法的關鍵局限。
冀長遠重塑癌症治療模式
該公司續指，Sequencio肩負長遠願景，旨在重塑癌症治療模式，從引導短暫性腫瘤縮小，邁向透過免疫系統達致長期可控的緩解。長科指，疫苗的研發與設計將由內部團隊進行，並結合內部科研實力與外部夥伴的合作，務求加快整體發展步伐。
屬策略重組第三支柱 早前兩項目注入美股
長科提及，成立Sequencio乃該公司策略重組的第三大支柱，繼其於過去兩年，先後與兩家納斯達克上市公司TransCode Therapeutics（RNAZ）及 Dogwood Therapeutics（DWTX）達成交易後另一策略部署。長科指，透過此連串策略布局，該公司得以加快研發進度、提升營運效率，並為醫藥及診斷科研拓寬融資渠道，進一步確立在治療性癌症疫苗領域的領先地位。
科學總監杜健明：推動前沿科學邁向臨床
長科科學總監杜健明表示，成立Sequencio，將癌症疫苗研發匯聚於一個專注平台，讓公司能夠更靈活、更聚焦地運用專業所長，推動前沿科學從實驗室邁向臨床，期望最終能為患者帶來裨益。
余英才：對接資本及內部研發實力
余英才表示，該公司憑藉與策略夥伴緊密合作、對接公開資本市場的獨特優勢，以及內部穩健研發實力，得以結合專業團隊靈活性與推動突破性科研所需資源。他稱，隨著研發項目日趨成熟，將審時度勢，積極考慮於香港北部都會區這類創新科技地帶，拓展研發設施的長遠布局。
