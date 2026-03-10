調查指91%受訪家辦已投資本港市場 慈善及影響力投資成未來增長點

金融學院轄下負責研究工作的香港貨幣及金融研究中心今日（10日）發表題為《超越財富：透過慈善、影響力投資及風險管理推動香港家族辦公室生態圈發展》的應用金融研究報告指出，香港家辦行業增長動力強勁，除了傳統財富管理外，對慈善事業、影響力投資（Impact Investing）及風險管控策略的需求日益增加，成為未來的主要增長領域。

風險管理產品及服務需求續升

調查顯示，高達91%受訪者表示已投資於本港市場，信心主要源於香港的完善監管架構、資本自由流動、成熟金融市場、以及具競爭力的稅制。

報告進一步指出，家辦將在未來幾年深化其慈善事業及影響力投資布局，預期參與慈善事業的受訪者比例將由現時的45%增至64%，參與影響力投資的比例則由30%增至43%，此趨勢與全球發展步伐一致。同時家辦對風險管理產品及服務的需求預期將持續上升。

研究中心表示，基於上述調查結果，報告為業界提供可進一步優化香港家辦生態圈的多項建議，包括更充分善用粵港澳大灣區內跨行業支援網絡，推動私人社會投資的發展，協助家辦在實現可持續財務回報的同時，兼顧環境與社會效益，以及加強培育相關專業人才。