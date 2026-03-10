Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

華僑銀行分行引入老成昌 帶動開戶人數增70% 多數為100萬以上理財客

商業創科
更新時間：16:22 2026-03-10 HKT
發佈時間：16:22 2026-03-10 HKT

OCBC華僑銀行全港首間「銀行x生活零售」新中環分行開幕，引進新加坡糕點品牌老成昌首間海外零售店。華僑銀行香港零售銀行業務主管李貴莊表示，生活零售和銀行服務融合的概念已經帶動分行表現，新分行開業三周日常開戶人數較原中環分行上升70%，多數為100萬元起的宏富理財客戶，冀以「為客戶時間增值」為初衷，帶來更多人情味的體驗。

高端財富管理需求增

李貴莊指出，正積極投入以體驗爲中心的零售銀行服務模式，並透露2025年宏富理財客戶按年增長逾30%、離岸客戶增幅超過40%、財富管理收入按年上升逾70%，反映高端財富管理需求上升，今年目標宏富理財客戶可達高雙位數增長。

李貴莊表示，現時分行規模為21間，公司計劃以高品質體驗及合規為優先級，進一步優化網點，選址則聚焦核心地段及人流密集處。她又指，華僑銀行香港零售銀行業務整體人手計劃有高單位數增長，中環新分行人手則較舊址有雙位數增長。

籲投資者多元化投資

談及中東局勢，李貴莊表示，暫為見到大量中東客流入，惟全球通脹降溫的速度減慢，聯儲局可能在減息取態更謹慎，短期內可能資金會流向商品、黃金、美債等避險的資產，建議投資者需要分散風險及多元化投資。她指出，聯儲局今年仍會減息一次，不過估計會由3月推遲至6月。

