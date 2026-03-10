蘋果去年印度組裝5500萬部iPhone 佔全球四分之一

據彭博報道，蘋果公司在印度的iPhone產量去年提高約53%，佔旗艦產品全球總產量四分之一。雖然中國目前仍是iPhone主要產地，但美國於2025年在貿易戰中對華加徵關稅，對中國製iPhone出口造成不利影響，促使蘋果及其供應商將生產設備進一步轉移到其他產地，並且令印度順勢崛起。

報道指出，蘋果於2025年在印度組裝了約5,500萬部iPhone，高於前一年的3,600萬部；而其每年全球生產iPhone數目則約2.2億至2.3億部，反映印度產量佔比增長迅速。

補貼政策抵消部份成本劣勢

報道又指，印度總理莫迪旨在將印度打造為世界工廠的生產掛鈎激勵政策，推動了蘋果加速擴張，並抵消在印度面臨的一些結構性成本劣勢，包括缺乏類似中國完備的供應鏈，以及物流問題方面的挑戰。

雖然差距已縮小，但印度的組裝和零組件製造成本，仍然高於中國和越南等國，促使蘋果、三星電子等公司尋求更多政府支持。各公司亦正與新德里商討新一輪支持出口增長的激勵措施。印度目前對智能手機的生產補貼將於3月31日到期，而美國最高法院推翻了影響中國的一些關稅措施，因此印度需要迅速行動，以保持成本競爭力。

