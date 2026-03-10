Alibaba.com與中銀簽合作協議 跨境電商達人稱AI已成外貿「標配」  

Alibaba.com第十屆跨境電商達人賽2026圓滿結束，最終由全場唯一00後選手、慧美創意設計業務經理馮穎賢脫穎而出，勇奪「年度最強達人」的稱號。她表示，「過去我們常憑經驗揣測買家需求，如今透過AI數據分析，能精準掌握客戶偏好，甚至預判市場趨勢」，又指AI並非遙遠的未來概念，而是當下提升外貿競爭力的「標準配備」。

此次參賽商家涵蓋高級珠寶、生產機器設備、電子、時尚服飾等多個行業。與去年聚焦OKKI CRM工具功能不同，今年賽事重點轉向「人」的智慧，而在AI技術高度普及下，如何運用AI成為真正的分水嶺，包括精準指令輸入、多元化數據過濾、直擊核心數據邏輯等。

合作涵蓋三大核心範疇

另外，活動同日Alibaba.com與中銀香港正式簽署戰略合作協議，涵蓋三大核心範疇，包括支付款管理、科技轉型，以及香港中小企支援，助力本地企業加速開拓海外市場，實現可持續增長。

該公司提到，本地企業過往一年在跨境電商領域的競爭力持續增強，其中去年9月舉辦的「九月採購節」中，香港商家整體成交額按年增長46%，動銷賣家數目按年亦升82%。平台數據亦顯示，本地商家在AI工具應用上表現活躍，其中「AI生意助手」的周活躍率高達90%；而經AI優化的商品，商機獲取效率更大幅提升172%。