「龍蝦」用戶20分鐘完成部署 惟成本及技術隱憂漸現 「說一句hello扣了0.7美元」

近期內地「養龍蝦」（OpenClaw）成風，其中騰訊（700）日前於深圳設立免費線下安裝點時，更吸引逾千人排隊體驗；不過，有人卻不願等候而選擇自主部署，其中一位用戶向《星島頭條》表示，當日現場11點正式開放安裝，他11點10分抵達時已大排長龍，拿到375號後被告知需等候1小時，豈料12點30分返回時，也僅完成百餘人的安裝，於是放棄排隊，回家自主部署，最終發現「20分鐘就能完成」。不過，坊間亦有不少意見提醒，使用過程中已逐漸顯現成本及技術等隱憂，甚至直言「僅說一句hello就扣了0.7美元，最終只能選擇卸載」。

部署流程只需完成三步

目前內地「養龍蝦」熱潮持續升溫，多數用戶以「嘗鮮」探索為主，希望感受新技術帶來的全新體驗。該位用戶亦不例外，表示「我動機其實很單純，就是這東西很火，想試試它能做到甚麼程度，安裝難不難」。

他指出，自主部署流程十分簡便，只需完成三步：註冊騰訊雲賬號、選擇按月或按小時付費、選好服務器並點擊安裝按鈕，全程自動化完成，20分鐘就能完成，「簡單到我覺得不需要任何專業背景知識」。他以玩家心態選擇按小時付費，又稱最低僅需1元便可部署。

配置文件迭代速度過快

雖然多數用戶認為流程簡單，但也有人發現不少問題，例如在安裝環節，工具的配置文件迭代速度過快，舊版本與新版本之間容易出現兼容性衝突。

此外，實用性方面也略顯不足，有用戶指安裝OpenClaw已大半個月，卻幾乎用不上，例如分析研究這類工作，可使用Dia/Comet/Altas/Gemini in Chrome；定時任務方面，Comet也能完成得更出色；至於寫作，用YouMind生成的內容質量也比它高很多。

跨境電商應用場景最突出

另一方面，在各類「龍蝦」的應用場景中，則以跨境電商最突出。綜合用戶反饋，OpenClaw作為具有「手」和「記憶」的自主AI Agent，不僅可實現客戶服務自動化，協助完成郵件初篩分流、自動草擬回復、差評自動預警等工作；還能進行競品與市場情報監控，設置價格動態追蹤和新產品監測，例如「每2小時檢查競品A的價格，若降價超過10%，則提醒我」。

此外，它還能實現供應鏈與庫存管理，打通數據孤島，完成Excel文件與數據庫的讀寫對接；同時可自動下載廣告數據、分析總結，生成營運報告並給出優化建議。另有跨境賣家透露，已將OpenClaw與物流API對接，實現物流軌跡自動查詢、異常情況即時提醒。

另有用戶介紹，自己安裝後用來協助查詢資料與數據，並能定時推送資訊和股票日報等。他指雖然基礎功能豆包與kimi亦能完成，但龍蝦特色在於可定時執行。他還特別推薦「角色扮演」玩法，即用戶可上傳心儀角色設定，AI便能模仿該角色進行對話；同時還可把喜歡的角色都加進去，觀察不同性格的AI並探討問題。

用戶籲勿輕易「雲養蝦」

不過，隨着用戶反饋增多，各類的「坑」也逐步浮出水面，主要集中在成本偏高、技術故障、實用性不足等方面，其中最受詬病的是Token消耗過快、使用成本超出用戶預期。有網民反映，安裝時得知可使用DeepSeek的50萬免費Token額度，本以為能長期使用，豈料僅與OpenClaw互動幾次，下午就收到了騰訊雲6元多的欠費通知；相隔不久後又收到第二次欠費電話，他便立即停掉了相關接口。

另有用戶表示，一句簡單的「你好」，就會消耗一萬至一萬八千的Token，直言「僅說一句hello就扣了0.7美元，最終只能選擇卸載」；還有網民讓OpenClaw解決一個系統衝突，來回耗時4小時，查詢賬單時才發現已花費30美元。

對此，有用戶感慨，「騰訊免費幫忙安裝小龍蝦，大概率是為了後續收取雲服務器和Tokens的費用」，甚至有用戶發問OpenClaw到底解決了甚麼需求？就是「解決了商家希望普通散戶也開始為Token每天付費的需求」。

安全性方面，亦出現了是否應該用備用機，應給多少權限的討論。對此有用戶指出，「如果把小龍蝦當成員工的話，你會想要跟你的員工共用一台電腦嗎？」因此現狀最好是同AI當伙伴一起工作。