私募市場陷困 高盛傳推銷「沽空企業貸款」 瞄準受AI威脅軟件公司 猶如2008年翻版

私募市場近期面臨信心危機下，據英國《金融時報》引述消息透露，高盛（Goldman Sachs）正向對沖基金推銷一種策略，透過複雜的交易方案讓投資者「沽空」企業貸款而獲利。據悉，這套策略主要瞄準近年被私募股權基金大舉收購、但其商業模式正面臨AI嚴重威脅的企業軟件公司。此舉甚至被形容為華爾街重演2008年熟悉的劇本，亦即在風險累積時，最大做市商率先為做空一方遞上工具。

投資者無需直接持有貸款

報道指出，在2020年至2024年間，私募股權基金斥資數千億美元收購企業軟件製造商。然而，隨着AI技術持續發展，這些公司的業務模式受到挑戰。

消息透露，高盛銀行家以非正式方式向客戶推銷一種名為「總收益互換」（Total Return Swaps）的複雜衍生產品。這類衍生工具允許投資者無需直接持有該筆貸款，若貸款價格下跌，投資者便可從中獲利，變相實現「沽空」效果。

主動接觸有意沽空對沖基金

據悉，高盛過去數周接獲大量客戶查詢相關產品，並開始主動接觸有意沽空科技公司貸款價格的對沖基金。雖然過去亦有部分對沖基金利用該策略沽空貸款，但不少基金向《金融時報》表示，難以找到願意承擔此類風險的交易對手。

一名投資組合經理直言，券商試圖協助並與對沖基金合作沽空貸款的討論，是其職業生涯中所見過最多的。

對於上述傳聞，高盛發言人回應，作為莊家，會持續與客戶溝通，協助其執行所需的交易策略。在各種市場環境及資產類別中，這都是每天發生的事。消息亦補充，高盛目前尚未實際執行任何此類交易。

