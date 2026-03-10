Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

私募市場陷困 高盛傳推銷「沽空企業貸款」 瞄準受AI威脅軟件公司 猶如2008年翻版

商業創科
更新時間：12:07 2026-03-10 HKT
發佈時間：12:07 2026-03-10 HKT

私募市場近期面臨信心危機下，據英國《金融時報》引述消息透露，高盛（Goldman Sachs）正向對沖基金推銷一種策略，透過複雜的交易方案讓投資者「沽空」企業貸款而獲利。據悉，這套策略主要瞄準近年被私募股權基金大舉收購、但其商業模式正面臨AI嚴重威脅的企業軟件公司。此舉甚至被形容為華爾街重演2008年熟悉的劇本，亦即在風險累積時，最大做市商率先為做空一方遞上工具。

投資者無需直接持有貸款

報道指出，在2020年至2024年間，私募股權基金斥資數千億美元收購企業軟件製造商。然而，隨着AI技術持續發展，這些公司的業務模式受到挑戰。

消息透露，高盛銀行家以非正式方式向客戶推銷一種名為「總收益互換」（Total Return Swaps）的複雜衍生產品。這類衍生工具允許投資者無需直接持有該筆貸款，若貸款價格下跌，投資者便可從中獲利，變相實現「沽空」效果。

主動接觸有意沽空對沖基金

據悉，高盛過去數周接獲大量客戶查詢相關產品，並開始主動接觸有意沽空科技公司貸款價格的對沖基金。雖然過去亦有部分對沖基金利用該策略沽空貸款，但不少基金向《金融時報》表示，難以找到願意承擔此類風險的交易對手。

一名投資組合經理直言，券商試圖協助並與對沖基金合作沽空貸款的討論，是其職業生涯中所見過最多的。

對於上述傳聞，高盛發言人回應，作為莊家，會持續與客戶溝通，協助其執行所需的交易策略。在各種市場環境及資產類別中，這都是每天發生的事。消息亦補充，高盛目前尚未實際執行任何此類交易。

相關文章：私募市場面臨08年後最大信心危機 Blue Owl禁提款爆恐慌 AI顛覆軟件業成導火線

↓即睇減息部署↓

↓即睇減息部署↓

最Hit
吊船遇狂風甩出洗窗工人 如「鐘擺」來回猛撞外牆15分鐘慘死｜有片
00:27
吊船遇狂風甩出洗窗工人 如「鐘擺」來回猛撞外牆15分鐘慘死｜有片
即時國際
3小時前
滙豐180萬客戶仍持「紅簿仔」 推現金獎鼓勵過渡數碼化 送999.9足金存摺紀念品
滙豐180萬客戶仍持「紅簿仔」 推現金獎鼓勵過渡數碼化 送999.9足金存摺紀念品
商業創科
22小時前
馮盈盈醫生舊愛開專科診所勁威水 另一港姐冠軍驚喜到賀 鍾文浩索妻顏值時刻在線
馮盈盈醫生舊愛開專科診所勁威水 另一港姐冠軍驚喜到賀 鍾文浩索妻顏值時刻在線
影視圈
2026-03-09 10:00 HKT
港人求平價內地電話卡 網民獻計「$8養號」掀激辯：返深圳開卡定一卡兩號好？｜Juicy叮
港人求平價內地電話卡 網民獻計「$8養號」掀激辯：返深圳開卡定一卡兩號好？｜Juicy叮
時事熱話
2026-03-09 12:59 HKT
東張西望｜獸父認性侵14歲親兒  網上發兒下體照引女「三人行」  梁敏巧鬧市狂奔追淫狼
東張西望｜獸父認性侵14歲親兒  網上發兒下體照引女「三人行」  梁敏巧鬧市狂奔追淫狼
影視圈
14小時前
伊朗局勢｜特朗普指美國對伊朗的軍事行動「幾乎已完成」 希臘油輪載百萬桶成功穿越霍爾木茲｜持續更新
01:27
伊朗局勢｜特朗普指美國對伊朗的軍事行動「幾乎已完成」 希臘油輪載百萬桶成功穿越霍爾木茲｜持續更新
即時國際
6小時前
前TVB男星移民3年現婚姻危機？目擊老婆與加國嫩男對話 當場正面「對質」
前TVB男星移民3年現婚姻危機？目擊老婆與加國嫩男對話 當場正面「對質」
影視圈
2026-03-09 09:00 HKT
4400萬六合彩頭獎得主賣樓 沽東涌映灣園三房 9年前Full Pay入市
樓市動向
19小時前
星島申訴王|月租7千引來「幽靈租客」 全屋堆滿雜物 業主反被索償6萬元
05:02
星島申訴王 | 月租7千引來「幽靈租客」 全屋堆滿雜物 業主反被索償6萬元
申訴熱話
5小時前
「失婚金像影后」翹中佬戀情曝光 新歡背景神秘網民憂被騙 情路坎坷一前度輕生離世
「失婚金像影后」翹中佬戀情曝光  新歡背景神秘網民憂被騙  情路坎坷一前度輕生離世
影視圈
4小時前