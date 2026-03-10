汽車廠缺晶片淪AI犧牲品 產能佔比遠遜手機及伺服器 中國市場已成重災區

汽車晶片缺貨潮捲土重來，瑞銀、標普全球等機構近日接連發出預警，指全球車廠最早2026年將面臨生產中斷及成本激增雙重打擊。Tesla創辦人馬斯克亦坦言，即使計盡所有主流供應商亦難滿足需求。瑞銀報告更顯示，有DRAM晶片報價升幅超過100%，車廠最終要「硬食」約8成成本。與2021年不同，今次短缺源於AI熱潮搶佔產能，汽車行業淪為「被犧牲的一群」。中國市場已成重災區，小米集團（1810）董事長雷軍直言，SU7每部成本要增數千元人民幣。

DRAM屬汽車不可或缺元件

所謂DRAM（動態隨機存取存儲器），是汽車不可或缺的半導體元件，主要用於驅動資訊娛樂系統、數位儀表板、先進駕駛輔助系統（ADAS）及電動車系統。

隨着汽車行業向軟件定義架構及集中式運算轉型，DRAM需求只會有增無減。據日媒報道，2026年1月記憶體價格飆升，作為指標的DDR4型8GB產品大宗交易價報每個13美元，較2025年11至12月翻倍，較一年前更暴漲7.4倍。

同時，汽車並非唯一需要DRAM的行業，此輪供應短缺元兇正是人工智能（AI）爆發式增長，尤其是數據中心對高頻寬記憶體（HBM）DRAM需求極度旺盛。由於HBM利潤遠高於傳統DRAM，主要生產商紛紛將晶圓產能重新分配，優先供應這個更「和味」的市場，導致汽車行業DRAM供應被擠壓。

相關文章：OpenClaw龍蝦潮預示數字員工時代 股市也掀炒風 惟專家警告風險「過多授權可被隨意碌卡」

佔全球DRAM產能僅單位數

一名德國晶片廠商員工向本報解釋，業界之所以優先供應AI市場，全因「AI背後銀彈多，加上多國國策扶持，基本上係燒錢都無所謂嘅狀態」。他更直言：「你睇下幾大晶片商嘅年報，汽車業務先得嗰幾個百分比？佢哋邊會放喺眼內」。

瑞銀數據進一步印證這一點。全球DRAM產能中，汽車行業收入佔比僅為低單位數，智能手機佔約35%、電腦25%，伺服器及數據中心則約20%。換言之，汽車業在產能分配上的話語權微不足道。

目前全球逾90%的DRAM產量由三大巨頭壟斷，包括韓系的三星及SK海力士，以及美國的美光科技。其中美光科技預測第二季度每股盈利按年增長逾四倍；SK海力士更直言，2026年產能已全部售罄，延續2025年的破紀錄行情。

或被逼轉用新晶片增成本

問題的癥結，還在於汽車與AI所處的技術代際差距。汽車行業目前主要使用DDR4及LPDDR4晶片，而AI應用則依賴更先進的DDR5世代，後者記憶容量更高，利潤空間亦更可觀。有分析指，隨着產能向DDR5傾斜，車廠最終或被逼轉用新世代晶片，進一步推高成本。

不過，即使產能明顯向AI傾斜，三星、SK海力士和美光亦不敢與車企徹底切割。畢竟他們親身經歷過疫情後消費電子晶片需求激增，到2022年市場迅速飽和後，出貨量大跌、價格應聲跳水的反噬。

因此在這一輪漲勢中，巨頭們亦在防範風險。一方面與AI公司簽署長期合約鎖定產能，避免重蹈2022年覆轍；另一方面亦在維繫汽車客戶。例如SK海力士原計劃今年上半年停止DDR4出貨，最終保留部分產能支援汽車及工業客戶；美光亦明確DDR4會在今年首季後停產，但會繼續為長期汽車客戶提供少量供應。

相關文章：內地爆OpenClaw熱潮 獲深圳出招加持 相關股炒上 MiniMax漲近兩成

中國市場成缺貨潮重災區

在這波晶片缺貨潮中，中國市場堪稱重災區。3月初，奇瑞汽車（9973）旗下星途品牌針對星途ET5的高配版本車型價格上調5,000元人民幣，原因就有晶片漲價等因素。生產線也已響起警號，廣汽本田今年1月被逼調整生產節奏，以應對半導體供應緊張帶來的連鎖反應。

不少車企大佬亦接連發聲。小米董事長雷軍1月初在直播中直言，新款SU7正面對按季度跳漲的內存成本壓力，每部車成本預料增加數千元人民幣。幾乎同一時間，蔚來（9866）創始人李斌亦表示，內存漲價已成今年汽車行業最大的成本重壓，甚至建議消費者「買車要趁早」。理想汽車（2015）供應鏈負責人更預警，2026年汽車行業存儲晶片的供應滿足率或不足50%。

部份供應鏈中間商囤貨謀利

除了產能問題，市場上還有另一股力量在推波助瀾。中芯國際（981）共同執行長趙海軍表示，「我們確實看到一些通路和供應鏈中間商囤積大量記憶體，因為他們希望在供不應求的情況下以更高價格出售。這些庫存可能會在今年稍晚新產能上線後釋出。」

黃河科技學院客座教授張翔分析，這次的短缺問題短期內很難解決，直接影響就是新車交付周期延長，部分車企甚至可能會減配交付。他建議，對近期有購車需求的消費者來說，尤其是急需用車的朋友，建議盡快下定單，趁現在還有庫存車，及時提車會更穩妥。

相關文章：騰訊雲免費安裝OpenClaw惹人龍 猶如新年派利是 馬化騰：沒想到這麼火