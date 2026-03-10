Nvidia據報推開源AI代理平台「NemoClaw」瞄準企業軟件市場
更新時間：10:09 2026-03-10 HKT
發佈時間：10:09 2026-03-10 HKT
據科技媒體《WIRED》引述消息報道，晶片龍頭英偉達（Nvidia）正計劃推出名為「NemoClaw」的開源AI代理平台，讓企業軟件公司能開發及調遣AI代理，為員工自動處理繁瑣任務。值得注意的是，無論公司的產品是否運行在英偉達的晶片上，都可訪問該平台。
趕下周GTC大會前推出
消息指，英偉達正趕及在下周於美國加州聖荷西（San Jose）舉行的年度開發者大會（GTC）前，向企業軟件公司推銷NemoClaw。據悉，英偉達已接觸Salesforce、Cisco、Google、Adobe及CrowdStrike等巨頭尋求建立合作夥伴關係。
合作夥伴貢獻代碼換使用權
由於NemoClaw屬開源項目，預計合作夥伴將透過為該項目貢獻代碼，以換取免費的早期使用權。此外，英偉達亦計劃為這個新平台提供專屬的安全及私隱工具。
英偉達推出的時機正值「Claws類」開源AI工具的興起。這類工具能在用戶電腦本地運行，執行連串任務，甚至具備自我學習及自動改進的能力。
黃仁勳曾高度評價OpenClaw
早前爆紅的OpenClaw便因能自主完成工作任務而震撼全球，在代碼託管平台GitHub上，OpenClaw的星標數目前達到逾29萬，成為史上最受歡迎的開源基礎軟件項目。英偉達行政總裁黃仁勳更曾高度評價OpenClaw，稱其為「這個時代最重要的軟件發佈」。
