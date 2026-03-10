蘋果據報推遲發布智能家居設備 等待新版Siri數字助理研發完成

據彭博引述消息報道，蘋果公司在人工智能領域的困境正影響其產品規劃，並將一款籌備已久的智能家居顯示設備推遲至今年稍後時間發布。該款代號為J490的產品最初計畫於2025年春季發布，但因公司要完成新版Siri數字助理的研發工作而被推遲，而Siri將是該設備介面的核心組成部分。

蘋果需在AI領域迎頭趕上

報道指出，蘋果曾計畫在本月發布上述設備，並寄望於新版Siri能夠準備就緒，但由於Siri再次延期，公司如今需再次推遲產品發布。報道又指，這一困境凸顯出蘋果需在AI領域迎頭趕上，因Siri處於公司AI戰略核心位置，未來諸多產品都將依賴這項技術，但蘋果已推遲了許多承諾已久的功能，其中一些功能甚至近兩年前已向消費者展示。

同時，這也導致蘋果軟件與硬件規劃之間出現脫節。事實上，這款智能顯示設備本身幾個月前就已完成，但公司目前計畫在9月前後發布，預計新版Siri屆時將最終完成開發。

亮點是一套面部識別系統

據稱，這款顯示設備外形類似一部方形iPad，可固定在半球形揚聲器底座上，也可安裝在牆面支架上，以成為家庭的AI中央控制中心，用戶介面採用一組圓形應用圖標，排列方式與Apple Watch的主螢幕類似。至於亮點是一套面部識別系統，能在用戶靠近時識別身份，以至展示個性化內容，例如用戶的日程安排、提醒事項、筆記、音樂和新聞偏好等。

此外，蘋果亦正在開發一系列AI新產品，包括一款吊墜式、配備攝像頭的AirPods，以及智能眼鏡，並計畫在新版Siri推出之後發布。

