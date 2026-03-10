Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

蘋果據報推遲發布智能家居設備 等待新版Siri數字助理研發完成

商業創科
更新時間：10:03 2026-03-10 HKT
發佈時間：10:03 2026-03-10 HKT

據彭博引述消息報道，蘋果公司在人工智能領域的困境正影響其產品規劃，並將一款籌備已久的智能家居顯示設備推遲至今年稍後時間發布。該款代號為J490的產品最初計畫於2025年春季發布，但因公司要完成新版Siri數字助理的研發工作而被推遲，而Siri將是該設備介面的核心組成部分。

蘋果需在AI領域迎頭趕上

報道指出，蘋果曾計畫在本月發布上述設備，並寄望於新版Siri能夠準備就緒，但由於Siri再次延期，公司如今需再次推遲產品發布。報道又指，這一困境凸顯出蘋果需在AI領域迎頭趕上，因Siri處於公司AI戰略核心位置，未來諸多產品都將依賴這項技術，但蘋果已推遲了許多承諾已久的功能，其中一些功能甚至近兩年前已向消費者展示。

同時，這也導致蘋果軟件與硬件規劃之間出現脫節。事實上，這款智能顯示設備本身幾個月前就已完成，但公司目前計畫在9月前後發布，預計新版Siri屆時將最終完成開發。

亮點是一套面部識別系統

據稱，這款顯示設備外形類似一部方形iPad，可固定在半球形揚聲器底座上，也可安裝在牆面支架上，以成為家庭的AI中央控制中心，用戶介面採用一組圓形應用圖標，排列方式與Apple Watch的主螢幕類似。至於亮點是一套面部識別系統，能在用戶靠近時識別身份，以至展示個性化內容，例如用戶的日程安排、提醒事項、筆記、音樂和新聞偏好等。

此外，蘋果亦正在開發一系列AI新產品，包括一款吊墜式、配備攝像頭的AirPods，以及智能眼鏡，並計畫在新版Siri推出之後發布。
 

↓即睇減息部署↓

↓即睇減息部署↓

最Hit
滙豐180萬客戶仍持「紅簿仔」 推現金獎鼓勵過渡數碼化 送999.9足金存摺紀念品
滙豐180萬客戶仍持「紅簿仔」 推現金獎鼓勵過渡數碼化 送999.9足金存摺紀念品
商業創科
19小時前
馮盈盈醫生舊愛開專科診所勁威水 另一港姐冠軍驚喜到賀 鍾文浩索妻顏值時刻在線
馮盈盈醫生舊愛開專科診所勁威水 另一港姐冠軍驚喜到賀 鍾文浩索妻顏值時刻在線
影視圈
2026-03-09 10:00 HKT
港人求平價內地電話卡 網民獻計「$8養號」掀激辯：返深圳開卡定一卡兩號好？｜Juicy叮
港人求平價內地電話卡 網民獻計「$8養號」掀激辯：返深圳開卡定一卡兩號好？｜Juicy叮
時事熱話
21小時前
前TVB男星移民3年現婚姻危機？目擊老婆與加國嫩男對話 當場正面「對質」
前TVB男星移民3年現婚姻危機？目擊老婆與加國嫩男對話 當場正面「對質」
影視圈
2026-03-09 09:00 HKT
東張西望｜獸父認性侵14歲親兒  網上發兒下體照引女「三人行」  梁敏巧鬧市狂奔追淫狼
東張西望｜獸父認性侵14歲親兒  網上發兒下體照引女「三人行」  梁敏巧鬧市狂奔追淫狼
影視圈
11小時前
伊朗局勢｜特朗普指美國對伊朗的軍事行動「幾乎已完成」 希臘油輪載百萬桶成功穿越霍爾木茲｜持續更新
01:02
伊朗局勢｜特朗普指美國對伊朗的軍事行動「幾乎已完成」 希臘油輪載百萬桶成功穿越霍爾木茲｜持續更新
即時國際
3小時前
青衣屋邨酒樓黯然結業！街坊：最後一晚都係得3、4枱客 區議員透露舖位去向...
青衣屋邨酒樓黯然結業！街坊：最後一晚都係得3、4枱客 區議員透露舖位去向...
飲食
18小時前
4400萬六合彩頭獎得主賣樓 沽東涌映灣園三房 9年前Full Pay入市
樓市動向
16小時前
港鐵職員突擊輕鐵車廂查票 全車乘客逃票被斷正！？網民：最勁見過一家6口...
港鐵職員突擊輕鐵車廂查票 全車乘客逃票被斷正！？網民：最勁見過一家6口...
生活百科
21小時前
緋聞舊愛鍾培生將成人夫 袁嘉敏盡騷「核彈級上圍」迫爆比堅尼 細碼褲仔僅僅遮住神秘地帶
緋聞舊愛鍾培生將成人夫 袁嘉敏盡騷「核彈級上圍」迫爆比堅尼 細碼褲仔僅僅遮住神秘地帶
影視圈
16小時前