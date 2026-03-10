Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

花旗料美伊衝突下香港處有利位置 有望吸納中東資本及人才

商業創科
更新時間：09:19 2026-03-10 HKT
發佈時間：09:19 2026-03-10 HKT

隨着美伊戰爭持續，多個亞洲富豪家族正重新評估其在杜拜的投資風險。據彭博引述多名私人財富顧問指出，客戶紛紛要求推遲搬遷計劃，甚至考慮減少在杜拜投資。香港家族辦公室JMS Group負責人Felix Lai亦指，近期剛為15名客戶安排私人飛機從阿曼撤往香港，費用高達30萬美元（約234萬港元），他直言客戶們「根本不在乎價格，只想離開」。分析指出，中東動盪局勢有望吸納資金流入，推動本港樓市需求及資本市場發展。

香港會迎來部分中東避險資金

中大劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量表示，戰事帶來的風險讓部分避險資金尋求全球配置，英國、瑞士、美國及香港均是其潛在選擇，相信香港會迎來一部分中東避險資金，僅具體規模暫難判斷。他指出，香港可通過增加長期債券發行、吸引更多內地及國際機構來港發債，提升債市規模與活躍度，亦可加快發展綠色金融產品，融合伊斯蘭與綠色屬性的伊斯蘭綠色債券，進一步配合中東資金的去向。

花旗亦發表報告，指地緣政治不穩定或將促使投資者重新評估其資產配置，推動潛在的資金輪動至新加坡和香港等中立的亞洲金融中心，香港或可吸納部分中東資本與人才。該行指出，鑑於新加坡自2024年起推出了加強版反洗錢框架、中國對美伊衝突持相對謹慎的態度，以及香港稅率較低，相信香港處於有利位置，有望吸納部分資金流入，資本及人才流入香港將可提升住宅及寫字樓的需求。

相關文章：亞洲富豪據報推遲搬遷及投資杜拜 資金撤回港星 「有客戶斥資200萬私人飛機飛香港」

