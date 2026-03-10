OpenClaw龍蝦潮預示數字員工時代 股市也掀炒風 惟專家警告風險「過多授權可被隨意碌卡」

近日一款名為「OpenClaw」（內地稱龍蝦）的開源AI智能軟件在內地掀起熱潮，連騰訊（700）創辦人馬化騰也直言「沒有想到會這麼火」，甚至刺激多隻相關概念股炒上，其中MiniMax（100）周一便逆市急升近24%至997元。然而，本地AI專家接受《星島頭條》訪問時指出，儘管前景廣闊，但這類先進AI智能體現階段應用門檻較高，並面臨高昂成本與安全風險的挑戰，距離大規模普及尚有一段長路。

現象級應用誕生 科企爭相「養龍蝦」

由現時已獲OpenAI招攬的開發者Peter Steinberger所創建的OpenClaw，能透過自然語言指令，自動化執行橫跨多個應用程式的繁瑣任務，僅3周便在GitHub超越虛擬機器Linux的30年下載量，成為史上最受歡迎的基礎軟件項目。

內地雲端巨頭為搶佔AI落地的先機，紛紛下場「搶客」，其中阿里巴巴（9988）旗下阿里雲、百度（9888）旗下百度智能雲已相繼推出「一鍵部署」服務，美團（3690）亦聯合聯想百應推出「遠程部署」服務。根據阿里雲官網顯示，「基於OpenClaw與阿里雲百煉大模型平台，通過4步快速部署，就可以通過釘釘等聊天工具讓AI員工幹活」。

此外，騰訊（700）更為積極，不僅在深圳為逾千名用戶免費線下安裝，其雲端上的「養蝦人」規模更已突破10萬大關。據悉，騰訊正秘密內測名為「QClaw」的本地一鍵啟動包，進一步降低普通用戶的安裝門檻，並支援月之暗面（Kimi）及MiniMax等國產模型。

國產大模型亮眼 MiniMax獲大摩唱好

其中，MiniMax憑藉推出雲端AI助手「MaxClaw」，實現手機與網頁端多端協同，商業化勢頭強勁。大摩報告指，MiniMax年化經常性收入（ARR）僅用兩個月便飆升50%至1.5億美元，給予「增持」評級及目標價990元。該股周一單日最高曾升逾24%至1,000元，收市則報997元。

事實上，在最新專門針對OpenClaw的基準測試PinchBench中，國產大模型表現亮眼。除了奪冠的Google Gemini，內地AI獨角獸MiniMax M2.1及月之暗面Kimi K2.5分別以93.6%及93.4%的成功率包攬第二、三名，擊敗Claude及GPT-4o等知名海外大模型。

值得注意的是，MiniMax同日宣布推出全新Voice Maker語音模型和Music Maker音樂模型兩大技能。基於MiniMax Speech2.8語音技術和Music 2.5+音樂模型的深度封裝，用戶通過OpenClaw平台或MiniMax旗下MaxClaw即可讓AI助手擁有定制音色、多語種配音能力，甚至可以創作完整歌曲及人聲哼唱demo。

OpenClaw，能透過自然語言指令，自動化執行橫跨多個應用程式的繁瑣任務。

高門檻高成本 不適合普通用戶

對於市場的火熱，本地AI專家、DotAI聯合創辦人楊廣澤認為，OpenClaw預示AI將從「工具」演變為「數字員工」，他形容其核心技術是一種可供AI學習的「標準作業流程（SOP）」。另外，SOP是指在有限時間與資源內，為了執行複雜的事務而設計的內部程序。 但楊廣澤直言， OpenClaw不適合普通用戶使用，一個核心原因在於它極度依賴用戶提供清晰、結構化且成熟的SOP。普通用戶期望OpenClaw能「理解意圖」，但它現階段需要用戶明確「定義流程」。

至於設計、測試並優化一個滴水不漏的SOP，本身是一項高技術門檻的工作，如果SOP不夠完善，在執行過程中很容易出錯，而每一次錯誤的嘗試都可能意味API費用的浪費。

由於OpenClaw的運行，需要持續調用雲端大模型API並消耗大量Token。楊廣澤分析，「OpenClaw運作極度依賴呼叫如Gemini等模型的API，而這些服務是按量收費的，每一個看似簡單的動作，背後都可能觸發多次API Call，例如處理1萬張照片的任務費用可能高達數千元，直接支付給API供應商，這對普通用戶來說是一筆難以預估且不菲的開銷。」

香港無線科技商會主席李勁華亦解釋，OpenClaw本質上只是「玩具」，難以取代任何現有工具或應用。李勁華更透露，他僅玩數周已花費數千元，因每次調用工具及API均產生費用，遠超一般AI月費計劃。若追求高邏輯推理能力，更需選用昂貴模型。

安全隱憂大 一旦被駭將資料盡失

此外，OpenClaw還伴隨嚴峻的安全隱憂。楊廣澤指出，用戶必須授予OpenClaw極高權限，一旦系統被駭，所有授權的敏感資料和資產都將面臨巨大風險，「但如果不授予權限，它甚麼都做不了」。李勁華亦指，賦予AI過多權限的風險極高，早前Meta保安高層的電郵便被OpenClaw誤刪。他認為，現時OpenClaw不夠聰明，加上缺乏安全規範，企業不宜貿然採用。他更直言，隨着各大廠商推出自家版本，這款免費開源產品或很快被淘汰，僅作為邁向有意識AI的實驗性一步。

聖方濟各大學創業培育中心副總監葉文瀚提醒，公眾需高度警惕其使用安全，切勿貿然將相關程式安裝在個人手機、電腦等主機設備中。他指出，相關工具雖功能強大，但潛在風險頗高，普通使用者缺乏安全指令設置意識，若直接授權主機使用，容易導致銀行App、郵箱密碼等個人信息泄露，甚至出現信用卡被隨意消費的情況。美國使用者多單獨購機體驗，便是出於風險防範考量。他建議，用戶可選用每月僅需二、三十元的VPS雲端虛擬伺服器，作為獨立操作環境，僅授權特定功能使用，並設定明確指令框架與安全指引，實現風險隔離。

未來「數字員工」勢現工作流程

談及OpenClaw的未來，楊廣澤認為，趨勢將是由專業公司提供「產品化」的AI智能體員工，而非讓用戶自行配置，「未來普通企業會直接『聘請』由專業服務商提供的『數字員工』。」他表示，這些「數字員工」將深度整合到企業的工作流程中，例如直接加入公司WhatsApp群組或參與 Zoom會議，而最重要的是由服務商來承擔安全與權限管理的責任，徹底解決個人用戶的安全顧慮。