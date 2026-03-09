AI數據中心初創Nscale獲英偉達等投資 估值升至1139億

AI數據中心初創企業Nscale宣佈，完成規模高達20億美元（約156億港元）融資，由挪威工業投資集團Aker ASA及風險投資機構8090 Industries領投，將Nscale估值推高至146億美元（約1,139億港元），躋身超級獨角獸行列。同時，今次融資陣容亦包括英偉達（Nvidia）、Dell、聯想及Nokia等科企，以及吸引華爾街機構如城堡證券（Citadel）、Jane Street、Point72及Astra Capital Management等參與。

該公司表示，新資金將用於加速其在全球的垂直整合AI基礎設施部署，涵蓋GPU運算、網絡、數據服務，以至編排軟件等領域，並進一步擴大工程及營運團隊，以滿足市場對大規模、企業級AI部署的急劇需求。

CEO：正經歷第四次工業革命

Nscale行政總裁兼創辦人Josh Payne形容，世界正經歷第四次工業革命。他表示，未來5年AI將融入每個行業、每件產品及每份工作，推動藥物研發、延長壽命、自動駕駛及生產力大幅提升，催生人類歷史上最大規模的基礎設施擴建浪潮。他亦強調，Nscale正引領這場基建擴張，正在構建市場賴以生存的基礎，打造超級智能的引擎。