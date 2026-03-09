Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

騰訊雲免費安裝OpenClaw惹人龍 猶如新年派利是 馬化騰：沒想到這麼火

商業創科
更新時間：17:29 2026-03-09 HKT
發佈時間：17:29 2026-03-09 HKT

隨着內地掀起一場OpenClaw（龍蝦）熱潮，騰訊（700）旗下騰訊雲上周五（6日）舉辦的免費安裝活動引來長長的排隊人龍，連帶騰訊創辦人馬化騰也在朋友圈轉發相關新聞時直言「沒有想到會這麼火」。

參與者年齡2歲至60歲也有

據內媒報道，騰訊雲當日在深圳總部發起的一場OpenClaw免費安裝活動，在短短數小時內已有數百個OpenClaw實例被成功部署至雲端服務器，而且排隊人群中不僅有核心開發者和學生，更出現了退休技術愛好者及替子女代領的家長。

由於參與者年齡從2歲至60歲也有，這種「全家總動員」的場景被戲稱為「堪比新年發利是」，表明AI技術的受眾群體正向大眾市場全面滲透。

有別傳統聊天僅能提供建議

報道提到，有別於傳統聊天AI僅能提供建議，OpenClaw作為AI代理，核心能力在於「執行」，能將自然語言指令轉化為實際電腦操作，無論是文件管理、瀏覽器自動化，還是數據抓取與表格製作，用戶只需一句話，AI便能自主完成。

另一方面，OpenClaw的火爆亦迅速引發了雲計算巨頭的連鎖反應，騰訊雲、阿里雲、京東雲、火山引擎及百度智能雲等龍頭廠商已相繼宣佈上線OpenClaw雲端極簡部署方案，用戶毋須再為複雜的本地環境配置頭痛，而是一鍵完成安裝。

相關文章：內地爆OpenClaw熱潮 獲深圳出招加持 相關股炒上 MiniMax漲近兩成

 

