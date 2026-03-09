瑞士百達料戰事對華影響非想像中大 油價上升或有利改善通縮

近來石油價格波動，瑞士百達資產管理新興市場企業債聯席主管兼大中華區固定收益主管楊孝強表示，雖然霍爾木茲海峽佔中國的石油進口約3至4成，但中國可增加來自俄羅斯或拉美的石油進口，故戰爭對中國石油供應和需求的影響沒有想像中般大。市場共識認為，如果油價增長一成，對中國的通脹影響可能有1%。此對中國來說，未必是一個壞事，基於目前中國有一個輕微通縮憂慮，又預期通縮短期內會改善。

未見大規模資金流入中國債市

他續指，整體來說，該行認為是次的地緣政治紛爭，相比其他國家來說，對中國的影響相對較細，暫時亦未見有一個很大規模的資金流入中國債券市場。不過，由去年至今，一直有資金流入新興市場的債市，因為去美元化、憂慮美國的政治風險。事實上，全球正進行大規模分散投資的動作，又指中國債券的波動性很低，與全球資產的相關性很低，正是現時環境中，國際投資者極度需要的投資產品。

油價難長期高企 看好中國股市

瑞士百達資產管理中國股票高級投資經理潘健輝補充，油價短期可能會繼續超調（overshoot），但預期中長期難以維持於高位。短期全球去風險會對股票市場帶來負面影響，但中國股市的基本面更影響其中長期走勢。他指出，看好中國股票市場，因為自美國減息周期開始，更多資金流入新興市場或中國市場，而相比其他新興市場，中國股票的每股盈利修復幅度更好，另中國股票的估值水平不高。

兩會增長目標「進可攻、退可守」

今年中國兩會方面，楊孝強表示中國將今年經濟增長定為4.5%至5%，為過去7年間未曾有一個區間增長目標。該行認為，此為靈活的策略，「進可攻、退可守」，標誌中國政府已放棄盲目追隨一個數字的經濟模式，可能會較為側重在有質量的增長。

兩會又指，要推動物價合理回升，或價格總水平由負轉正，反映中國希望物價可穩定下來，令通縮的空間減少。地產方面主要著墨於穩定房地產市場，以及去風險、控制風險，另有一個新的概念就是控增量，即是除了保交付外，控制供應和需求，令供應不要再失衡或庫存量更加受控。

潘健輝指出，由於是次兩會沒有很多增量的資訊，以及沒有帶來太多驚喜，故認為兩會對股票市場不會帶來有一些新的影響。