亞洲富豪據報推遲搬遷及投資杜拜 資金撤回港星 「有客戶斥資200萬私人飛機飛香港」

商業創科
更新時間：16:05 2026-03-09 HKT
發佈時間：16:05 2026-03-09 HKT

隨着美伊戰爭持續震撼中東，多個亞洲富豪家族正重新評估其在杜拜的投資風險。據彭博引述多名私人財富顧問指出，客戶紛紛要求推遲搬遷計劃，甚至考慮減少在杜拜投資；部分已身處杜拜的客戶亦正制定應變方案，以防局勢進一步惡化。

不少資金或撤回香港或新加坡

香港家族辦公室Annum Capital行政總裁Nick Xiao指出，過去尋求稅務優惠與投資機會而前往中東的亞洲投資者，正轉趨觀望，而且不少人可能將資金撤回香港或新加坡。

根據波士頓諮詢公司估算，2024年阿聯酋海外投資者的登記金額達7,000億美元，單計杜拜的家族辦公室已掌控資產逾1.2萬億美元，其中亞洲財富貢獻顯著。

杜拜財富顧問公司M/HQ管理合夥人Yann Mrazek亦表示，在阿聯酋設立的2,270多家基金會中，約有四分之一由亞洲人擁有。杜拜國際商會資料則顯示，2025年新落戶的跨國公司中，來自亞洲的佔比達到47%。

這場戰爭「無疑是一個警號」

報道提到，日本野村控股、新加坡星展銀行與華僑銀行相繼擴大杜拜業務，以滿足富裕階層日益增長的需求，但這場戰爭正讓這波熱潮轉向冷卻。香港家族辦公室JMS Group負責人Felix Lai表示，「這無疑是一個警號」，許多家庭或許需要重新考慮是否要帶着家人和資金遷往中東。

他又透露，近期剛為15名客戶安排私人飛機從阿曼撤往香港，費用高達30萬美元（約234萬港元）；不過，他直言客戶們「根本不在乎價格，只想離開」。

此外，部份早年已遷往中東的投資者承認，戰火聲與導彈攔截場景遠超原先預期，迫使他們重新考慮搬家計劃。為巴基斯坦家族管理資金的Tamour Pervez表示，目前多項交易已押後，若戰事持續，交易恐面臨破裂。至於在港推動與中東聯繫的Ambassadors Club創辦人Patrick Tsang亦認為，若衝突延長恐削弱杜拜吸引力，並導致外籍富豪外流。

不過，高端融資服務公司Enness Global行政總裁Islay Robinson表示，一些客戶正謹慎減少中東投資，但亦有人視之為逢低吸納良機。

