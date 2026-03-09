內地爆OpenClaw熱潮 獲深圳出招加持 相關股炒上 MiniMax漲近兩成
更新時間：15:14 2026-03-09 HKT
發佈時間：15:14 2026-03-09 HKT
據彭博報道，開源AI代理軟件OpenClaw熱潮席捲內地，加上深圳市政府出招扶持，相關概念股今日（9日）集體上漲，當中包括在A股上市的優刻得（688158）、青雲科技（688316）及順網科技（300113）股價齊飆升約20%。此外，MiniMax（100）股價亦暫升逾18%至956元。
深圳龍崗擬發200萬補貼
深圳市龍崗區周六表示，正就一項政策草案征求公眾意見，該草案鼓勵專業平台提供免費的OpenClaw部署服務，並為相關應用開發項目提供高達200萬元人民幣（約226萬港元）的補貼。
由Peter Steinberger開發的OpenClaw，可幫用戶自動化執行電郵處理、日程管理及旅遊預訂等任務。該工具迅速成為中國AI領域的熱門話題，初創公司如月之暗面（Moonshot AI）及MiniMax紛紛推出工具，協助用戶託管或部署OpenClaw。
騰訊阿里相繼推出部署
此外，傳統雲端巨頭騰訊（700）、阿里巴巴（9988）及百度（9888）等，亦相繼推出該軟體的便捷接入服務。據內媒報道，騰訊上周在其雲平台已推出該AI代理的免費安裝服務。然而，中國工信部上月曾發出警告，指部分OpenClaw的部署存在默認或不當配置，引發嚴重安全風險，可能令系統面臨網絡攻擊及數據外洩威脅。
Van Eck Associates跨資產投資策略師Anna Wu表示，OpenClaw是AI在現實生活中成功落地的案例。它能提升生產力，甚至激勵「一人公司」的出現，改變勞動市場的面貌。但她亦提醒，目前該願景仍有些遙遠，因為需要看到實際的使用數據，而不僅僅是下載量。
