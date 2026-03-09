滙豐180萬客戶仍持「紅簿仔」 推現金獎鼓勵過渡數碼化 送999.9足金存摺紀念品

數碼銀行服務盛行，惟不少市民仍持有俗稱「紅簿仔」的存摺儲蓄戶口，其中滙豐的純紅簿仔客戶，以及同時持有綜合理財戶口的紅簿仔客戶人數就合共多達180萬。為鼓勵紅簿仔客戶過渡至全數碼化服務，滙豐推出新服務讓該批客戶透過使用其流動理財應用程式（HSBC HK App），最快數分鐘內便能將存摺儲蓄戶口整合至綜合理財戶口。此外，該行由上周一起將全線分行平日服務時間統一延長半小時至下午5時關門，看齊對手。

滙豐98%客戶經數碼平台交易

滙豐香港區零售銀行及財富管理業務零售及理財產品分銷主管甄文輝表示，現時香港約90%成年人已經使用數碼銀行服務，料此趨勢將愈為明顯。至於滙豐，該行現有98%的客戶交易是經數碼及自助平台進行。

滙豐零售及理財產品分銷主管甄文輝 (中)、業務風險及信貸主管Sarit Wijeyekoon (右)及數碼渠道及人工智能主管郭哲明 (Kazimierz Kelleskrauz)。

然而，他指目前該行仍有50萬名客戶單單持有紅簿仔戶口，有關客戶年齡介乎30多至50歲以上，當中只有10%，即5萬人是手機銀行App活躍戶。至於同時持有綜合理財戶口的紅簿仔客戶人數則為130萬，當中66%於2025年從未更新其存摺。

升級或整合戶口可數分鐘內完成

他指在新服務下，客戶透過使用HSBC HK App將存摺儲蓄戶口升級或整合至綜合理財戶口，全程毋須處理任何紙本文件，或親臨分行或人手逐一轉移常行指示，整個流程需時可快至數分鐘內完成，快過在分行處理需時至少15至20分鐘，甚至數以小時計。

完成升級或整合戶口程序後，客戶便可隨時在HSBC HK APP查閱最新戶口紀錄，而且服務更全面，包括外匯、定期存款、投資、信用卡及保險等 ，而且更安全，而紅簿仔戶口則僅局限於提供提存及轉帳這類基本服務。不過，甄文輝強調，該行仍會為65歲或以上、又沒有滙豐戶口的人士開立存摺儲蓄戶口。

推現金獎賞鼓勵客戶過渡數碼化

為鼓勵紅簿仔客戶過渡至全數碼化的綜合理財戶口服務，該行推出獎賞優惠，包括首16,000名成功將存摺儲蓄戶口升級至綜合理財戶口的客戶，將獲得現金獎賞，首1,000名客戶每人可獲500元現金獎，其後15,000客戶每人則獲100元現金獎。同時，凡於5月31日前成功完成整合的客戶均可參加抽獎，有機會贏取價值5,888元的限量版999.9足金黃金存摺乙份作紀念。

平日分行統一營業至下午5時

此外，滙豐優化實體分行的服務時間，由3月2日起，該行已延長及統一旗下所有分行的服務時間，星期一至五均營業至下午5時。原本該行大部分的分行平日下午4時半便結束營業。

滙豐已經將流動分行升級為防騙號，協助提升大眾防詐騙意識並協助客戶擁抱數位銀行服務。



針對不熟悉科技或只需要基本理財功能的客戶，該行於2022年10月所推的「滙豐流動理財–簡易版」，至今已吸引超過80萬名客戶使用。另外，其分行的數碼大使去年共為超過7萬名客戶解決服務問題，而每月舉辦的「數碼學堂」在過去數年間亦累計協助了數百名長者為主的客戶認識相關服務，提升他們使用數碼銀行的信心。滙豐又將旗下的流動分行升級為「防騙號」，除繼續走訪較偏遠及較多長者居住的地區，以提供基本銀行服務外，亦會推廣防騙意識。