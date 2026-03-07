Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

SpaceX軍事戰略角色提升 提供烏克蘭、伊朗戰區網絡服務 擬年內上市 勢創天價史上最高估值

商業創科
更新時間：14:24 2026-03-07 HKT
發佈時間：14:24 2026-03-07 HKT

美國首富馬斯克（Elon Musk）正推動太空探索公司SpaceX今年上市，估值或達1.75萬億美元（約13.65萬億港元），將是史上最大規模新股。SpaceX坐擁低成本火箭發射技術，在地球軌道部署逾1.1萬顆人造衛星形成「星鏈」網絡，重新激發太空競賽的投資情緒，在近日伊朗戰事更發揮軍工股定位。分析師拆解SpaceX獨特的業務模式，直言如接受「馬斯克放大波動性」，數年內其天價估值將變得合理。

關於SpaceX的上市消息近期不絕於耳，據報其將於本月提交上市申請，預計年內正式上市，或集資500億美元，令估值推高至1.5萬億美元。另一邊廂，SpaceX更傳出與馬斯克旗下人工智能企業xAI合併，組成巨無霸企業，進一步推升估值至1.75萬億美元，屆時將與Tesla雙雙躋身美股十大市值榜。

有外電引述SpaceX的財務資料顯示，去年SpaceX收入規模已達150億至160億美元，更錄得約80億美元利潤，當中主要靠衛星網絡系統「星鏈」（Starlink）賺錢，佔收入比重多達80%。

技術倘延誤 股價恐波動30%

事實上，有關估值相當進取，1.5萬億美元相等於SpaceX的市銷率（PS）達100倍，比現時標指成分股最高77倍PS的Palantir還要高。但金融數據平台PitchBook推算，SpaceX在2040年的收入將達到1500億美元，即較去年收入水平增長10倍，令未來PS則降至12倍。

PitchBook高級分析師Franco Granda指出，圍繞SpaceX估值的討論，最終將取決於投資者是否願意賦予「平台溢價」，並指Starlink的用戶增長、發射火箭優勢，以及直連流動網絡的服務，將多個因素結合起來，在公開市場屬獨一無二。但他提醒，投資者應為「馬斯克放大波動性」做好準備，任何關鍵技術延誤，均有可能導致股價波動20%至30%。

可回收火箭成本低築護城河

SpaceX一直是馬斯克探索外太空的旗艦，日前他在社交平台上，親自認可一則留言指，SpaceX資金用於「星艦」項目、月球、火星殖民，以及地球軌道「戴森球」數據中心計劃，並稱「不只是上市公司，而是文明向外擴展。」這間公司成立的最初願景，是實現火星殖民，為此三大業務應運而生，包括Starlink網絡、火箭發射及載人登陸系統。

分析師指出，SpaceX的可回收火箭，達到平均每次發射僅2700萬美元的極致成本，與行業平均逾億美元相比，構建了堅固的商業護城河。

SpaceX一直是馬斯克探索外太空的旗艦。
SpaceX一直是馬斯克探索外太空的旗艦。

僅「星鏈」實現商業模式

另外，分析提到，Starlink已完成從單一衛星建立網絡，其收入佔整體約70%，成為「現金牛」，同時SpaceX累計獲得數十億美元政府軍事與太空運輸合約，支持其他業務發展，推動估值憧憬。

Starlink是SpaceX目前唯一實現商業模式的業務，主要用作衛星通訊系統，為全球提供高速、低延遲互聯網服務，上月官方宣布活躍用戶已突破1000萬名。至今SpaceX已發射超過1.14萬顆低軌衛星，營運衛星亦達到約9400顆。

軍事戰略角色亦推升估值

在近年地緣政治危機中，SpaceX亦是憑Starlink的全球網絡覆蓋，於烏克蘭、伊朗等中斷網絡地區提供上網服務，其軍事戰略角色成為不斷推升估值的主要因素之一。

相關文章：霍爾木茲海峽被封 油價單日急升12% 再關閉數周恐引發全球經濟危機

 

↓即睇減息部署↓

↓即睇減息部署↓

最Hit
元朗男子斬妻後縱火焚宅墮樓 昏迷送院
01:18
元朗男子斬妻後縱火焚宅墮樓 昏迷送院
突發
4小時前
「鎮台之寶」罕談患重度抑鬱症 曾日服十粒安眠藥 崩潰向妻求救：拖住老婆一齊走都幾幸福
「鎮台之寶」罕談患重度抑鬱症 曾日服十粒安眠藥 崩潰向妻求救：拖住老婆一齊走都幾幸福
影視圈
6小時前
《九龍城寨》續集棄用木村拓哉 中日關係緊張波及香港影壇 吳彥祖加盟惡鬥古天樂郭富城丨獨家
02:02
《九龍城寨》續集棄用木村拓哉 中日關係緊張波及香港影壇 吳彥祖加盟惡鬥古天樂郭富城丨獨家
影視圈
18小時前
路透社
伊朗局勢｜或爆世界大戰？軍事專家：一徵兆與一戰相似
即時國際
8小時前
灣仔銀杏館結業！專聘長者就業社企 有歌手駐場 網民不捨求開新分店
灣仔銀杏館結業！專聘長者就業社企 有歌手駐場 網民不捨求開新分店
飲食
2026-03-06 12:26 HKT
上水舊校改建簡約公屋獲港人大讚 列3大優點 樓底高/空氣好：住到死都制！
上水舊校改建簡約公屋獲港人大讚 列3大優點 樓底高/空氣好：住到死都制！
生活百科
2026-03-05 14:59 HKT
陳自瑤牽手內地爆紅KOL掀討論 網民羨慕近距離互動接觸：人妻好正
陳自瑤牽手內地爆紅KOL掀討論 網民羨慕近距離互動接觸：人妻好正
影視圈
5小時前
馬會行政總裁應家柏（右）代表馬會於2024/25 年度公益金週年頒獎典禮上接受由公益金會長李林麗嬋（左）頒贈的「公益慈善夥伴大獎」。
繞場一週｜公益慈善夥伴大獎
社會資訊
2026-03-05 11:15 HKT
中大仁醫黃詠儀離世 生前捐獎學金回饋母校 黃母代女出席母校植樹紀念
中大仁醫黃詠儀離世 生前捐獎學金回饋母校 黃母代女出席母校植樹紀念
醫生教室
17小時前
連鎖酒樓實現「龍蝦自由」！？$338晚市孖寶 一斤重西澳龍蝦配燒雞 網民激讚：平過自己煮
連鎖酒樓實現「龍蝦自由」！？$338晚市孖寶 一斤重西澳龍蝦配燒雞 網民激讚：平過自己煮
飲食
2026-03-06 12:04 HKT