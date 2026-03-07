SpaceX軍事戰略角色提升 提供烏克蘭、伊朗戰區網絡服務 擬年內上市 勢創天價史上最高估值

美國首富馬斯克（Elon Musk）正推動太空探索公司SpaceX今年上市，估值或達1.75萬億美元（約13.65萬億港元），將是史上最大規模新股。SpaceX坐擁低成本火箭發射技術，在地球軌道部署逾1.1萬顆人造衛星形成「星鏈」網絡，重新激發太空競賽的投資情緒，在近日伊朗戰事更發揮軍工股定位。分析師拆解SpaceX獨特的業務模式，直言如接受「馬斯克放大波動性」，數年內其天價估值將變得合理。

關於SpaceX的上市消息近期不絕於耳，據報其將於本月提交上市申請，預計年內正式上市，或集資500億美元，令估值推高至1.5萬億美元。另一邊廂，SpaceX更傳出與馬斯克旗下人工智能企業xAI合併，組成巨無霸企業，進一步推升估值至1.75萬億美元，屆時將與Tesla雙雙躋身美股十大市值榜。

有外電引述SpaceX的財務資料顯示，去年SpaceX收入規模已達150億至160億美元，更錄得約80億美元利潤，當中主要靠衛星網絡系統「星鏈」（Starlink）賺錢，佔收入比重多達80%。

技術倘延誤 股價恐波動30%

事實上，有關估值相當進取，1.5萬億美元相等於SpaceX的市銷率（PS）達100倍，比現時標指成分股最高77倍PS的Palantir還要高。但金融數據平台PitchBook推算，SpaceX在2040年的收入將達到1500億美元，即較去年收入水平增長10倍，令未來PS則降至12倍。

PitchBook高級分析師Franco Granda指出，圍繞SpaceX估值的討論，最終將取決於投資者是否願意賦予「平台溢價」，並指Starlink的用戶增長、發射火箭優勢，以及直連流動網絡的服務，將多個因素結合起來，在公開市場屬獨一無二。但他提醒，投資者應為「馬斯克放大波動性」做好準備，任何關鍵技術延誤，均有可能導致股價波動20%至30%。

可回收火箭成本低築護城河

SpaceX一直是馬斯克探索外太空的旗艦，日前他在社交平台上，親自認可一則留言指，SpaceX資金用於「星艦」項目、月球、火星殖民，以及地球軌道「戴森球」數據中心計劃，並稱「不只是上市公司，而是文明向外擴展。」這間公司成立的最初願景，是實現火星殖民，為此三大業務應運而生，包括Starlink網絡、火箭發射及載人登陸系統。

分析師指出，SpaceX的可回收火箭，達到平均每次發射僅2700萬美元的極致成本，與行業平均逾億美元相比，構建了堅固的商業護城河。

僅「星鏈」實現商業模式

另外，分析提到，Starlink已完成從單一衛星建立網絡，其收入佔整體約70%，成為「現金牛」，同時SpaceX累計獲得數十億美元政府軍事與太空運輸合約，支持其他業務發展，推動估值憧憬。

Starlink是SpaceX目前唯一實現商業模式的業務，主要用作衛星通訊系統，為全球提供高速、低延遲互聯網服務，上月官方宣布活躍用戶已突破1000萬名。至今SpaceX已發射超過1.14萬顆低軌衛星，營運衛星亦達到約9400顆。

軍事戰略角色亦推升估值

在近年地緣政治危機中，SpaceX亦是憑Starlink的全球網絡覆蓋，於烏克蘭、伊朗等中斷網絡地區提供上網服務，其軍事戰略角色成為不斷推升估值的主要因素之一。

