長和旗下港口公司向巴拿馬政府索賠至少20億美元 要求即時歸還保密文件

長和旗下巴拿馬港口公司，已就巴拿馬政府非法接管巴爾博亞港和克里斯托瓦爾港兩個貨櫃碼頭一事，對該國政府啟動國際仲裁，索償至少20億美元。

據巴拿馬港口公司的聲明，該公司已根據國際商會仲裁規則啟動國際仲裁。該公司指巴拿馬政府在新聞言論中對20億美元的索償金額作出失實陳述。

要求即時取回及歸還文件及資料

該公司就巴拿馬政府2月23日的行政法令提出法律追索權。該法令命令強行接管公司所有資產及專有且受法律保護的文件及資料。該公司要求即時取回及歸還相關文件及資料。

長和亦根據雙邊投資條約，就其早前發出的爭議通知提交補充資料，指出巴拿馬政府拒絕進一步磋商，在欠缺透明度的情況下實施強行接管。

寸步不讓 非尋求象徵性補償

聲明表示，巴拿馬港口公司與長和將寸步不讓，亦非僅尋求象徵性補償，而是就巴拿馬政府之嚴重違約及反投資者⾏為，全數追索其應得之⼀切權益。巴拿馬港口公司與⻑和永久保留對巴拿馬政府、其代理人及任何第三方⾏使所有法律權利及追索權。



