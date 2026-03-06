Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

置地去年基本溢利跌8% 中環寫字樓空置率降至6% 料今年續租租金回暖

更新時間：16:15 2026-03-06 HKT
發佈時間：16:15 2026-03-06 HKT

置地公司公布去年業績，全年基本溢利4.58億美元，按年下跌8%，當中受香港貢獻減少影響。在新加坡上市的置地派末期息每股0.25美元，按年增9%。置地行政總裁史米高（Michael Smith）表示，未來正逐步退出「建售」業務，預計今年基本業績維持不變。

去年置地總收入14.48億美元，按年下跌27.7%；租金及服務收入為10.48億美元，減少3.6%。

CEO史米高：香港市場情緒改善將推動業績

史米高指，去年新策略推動的初期執行階段，取得顯著進展，成功實施多項資產組合重組計劃，並設立了首個私募房地產基金。他指出，受到香港業務貢獻下降影響，令盈利下跌，但整體表現依然穩健，未來增長動力將來自香港市場情緒改善、中國內地資產組合增長，以及新加坡基金管理業務拓展。

中環寫字樓查詢量增加 租賃需求改善

置地指出，本港中環寫字樓雖然近年較低迷，但其優質商廈仍屬市場炙手可熱，繼續受惠高品質辦公室的趨勢，全年租賃需求已穩定改善，特別是新股市場回暖，推動查詢量增加。截至去年底，置地本港空置率為6%，較2024年的7.1%有所下降；而全年平均租金為每平方呎94元，下降7%。

截至去年底，中環寫字樓平均租約年期為3.6年，該集團預計，今年租金跌幅將收窄，並隨著未來續租，租金水平將回歸市價。

零售消費額仍高企 頂級客戶年增8%

零售方面，去年因「Tomorrow's CENTRAL」項目令整體三分之一面積進行翻新工程，但租金收入僅按年下跌8%，撇除工程影響基本保持滿租狀態；而平均租金為每平方呎236元，按年增長12%。置地指，去年整體消費額較前一年略為下降，但已是過去10年第4高水平，頂級客戶的消費額亦按年增長8%。

