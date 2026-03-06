ChatGPT推Excel插件 具審計功能 提升金融專業工作流程

OpenAI宣佈為微軟旗下Excel推出ChatGPT測試版插件，讓用戶基於單元格和公式構建及更新模型、運行情境分析並生成輸出結果。新功能由最新發布的「GPT-5.4 Thinking」模型驅動，新模型針對金融專業人士日常依賴的真實工作流程進行優化。

透過新插件，用戶只需以自然語言輸入指令，ChatGPT便能自動在Excel中建立或更新實時Excel模型、進行數據分析、報告生成等，同時保留原有的公式及結構。

系統更具備「審計」功能，能追蹤公式邏輯、解釋數據變化原因及修復錯誤。在對工作簿進行更改前，ChatGPT會徵求用戶許可，讓用戶能夠審閱每個步驟並在需要時撤銷編輯。

整合FactSet等財務數據

另外，ChatGPT亦宣佈新增財務數據整合功能，支援FactSet、Dow Jones Factiva、LSEG、S&P Global及Moody's等多家權威數據供應商。這意味用戶可在ChatGPT內使用可信賴的財務數據，團隊可減少手動操作時間，將更多精力投入分析、決策與執行。

數據不作訓練用途

OpenAI強調，ChatGPT Enterprise用戶輸入的數據，預設不會被用於訓練或改進OpenAI的模型。ChatGPT for Excel測試版即日起向美國、加拿大及澳洲的ChatGPT Business、Enterprise、Edu及Pro用戶推出，Google Sheets版本亦將於稍後登場。

