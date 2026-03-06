河北女首富進駐北都 從修路起家到身家800億 深耕十年押注AI建算力王國

今年是國家「十五五」規劃的開局之年，創新科技及工業局日前公布位處北部都會區的沙嶺數據園區用地之招標結果，由內地潤澤智算科技集團（深：300442，下稱瀾澤科技）轄下的香港潤江智算科技有限公司，以5.81億港元中標，據估計首3年總投資額高達238億港元。瀾澤科技在港知名度或許不高，但在內地卻是算力及數據中心巨頭之一，該公司市值逾1,500億元（人民幣，下同），由現年66歲的「河北女首富」周超男創辦，當前大客更包括字節跳動及DeepSeek，實力絕對不容小覷。

沙嶺數據園區為香港北部都會區產業發展的第一站。

承包修路工程賺第一桶金 40歲辭職創業

瀾澤科技於2009年成立，總部位於河北省廊坊，主營業務包括大數據、雲計算、物聯網、5G技術應用及建設數據中心，在內地多個城市均有發展及營運高端數據中心設施以至大型數據港項目。該集團早前發布盈喜，預計2025年純利達50億至53億元，按年增長179%至196%，扣除非經常性損益後全年賺19億元。截至昨日（3月5日）收市，集團市值達1547.3億元。

潤澤智算科技集團由現年66歲的「河北女首富」周超男創辦。

締造這個千億算力王國的靈魂人物周超男，人生經歷充滿傳奇色彩。她於1960年出生於湖南衡陽，為文革後首批高考生。在湖南大學畢業後，周超男獲分配至糧油轉運站工作。及至1992年鄧小平南巡，改革開放揭開帷幕，時任衡陽招商公司經理的她決定「下海」，靠承包修路工程賺取了人生第一桶金。

到了2000年，40歲的周超男毅然辭去工作，隻身北上成為「北漂族」，在北京通州創辦天童通信。當時互聯網正值發展階段，各大電訊商各自為政，爭相挖路鋪設線纜，導致城市街道被反覆開挖。周超男憑着過往的修路經驗，提出「集約化建設」解決方案，統一有序地為各家電訊商鋪設及維護線路。該方案不但獲得北京通州區當局認可，更收穫中移動（0941）及中電信（0728）等重量級客戶。

押注算力基建 獲字節跳動青睞

眼光獨到的周超男並未止步於此，2009年大數據概念對大眾而言仍然陌生，此時她創立潤澤科技，重倉超大規模數據中心及算力基建。然而，「行得太前」亦要付出代價，創業首十年公司深陷泥沼，一度在虧損邊緣苦苦掙扎。

直至2018年，隨着OpenAI及Google相繼發布AI大模型，國內企業也開始加速AI的發展和應用，算力和數據存儲需求因此暴增，潤澤科技因而扭虧為盈；2019年，字節跳動的抖音正以無可阻擋之勢崛起，對資料中心的需求持續暴增。瀾澤科技因其廊坊的超大規模及高等級園區，贏得了字節跳動青睞，成為了其最大終端客戶，一度貢獻多達64%營業額。

背靠字節跳動，加上華為及快手等科技巨頭的訂單，瀾澤科技在2019年首次錄得1.27億元盈利，成功扭虧為盈。周超男深信AI及算力需求將持續爆發，遂大舉擴張版圖，先後在長三角的平湖、大灣區的佛山、惠州，成渝經濟圈的重慶，西北地區數字經濟樞紐蘭州，以及面向東南亞的海南儋州等6大區域建成7個智能算力基礎設施（AIDC）。

及至2022年，瀾澤科技以借殼形式登陸深交所創業板。適逢全球掀起AI熱潮，全世界瘋搶算力，瀾澤科技因而受惠。如今，炙手可熱的DeepSeek已是瀾澤科技的主要客戶之一，字節跳動與華為等巨頭更與其簽訂了長達10至15年的長期合約。

隨着業績與股價雙雙起飛，據2025年胡潤富豪榜中，周超男最新身家估值已暴漲至逾800億元，穩坐「河北女首富」寶座。截至去年9月底的第三季報告顯示，瀾澤科技企業總資產420億元，其中固定資產220.27億元，在建工程65.2億元。不過有分析指出，沙嶺數據園投資額高達238億元，相當於其總資產的一半，加上營運成本高昂，融資壓力不容忽視，亦是確保沙嶺數據園項目按期完成的關鍵之一，未來公司如何籌措資金，值得市場關注。