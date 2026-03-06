Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

AI擴張拖累現金流 甲骨文傳裁員數千人

商業創科
更新時間：09:54 2026-03-06 HKT
發佈時間：09:54 2026-03-06 HKT

據彭博報道，甲骨文（Oracle）由於大規模人工智能(AI)數據中心擴張計劃導致資金緊張，計劃裁減數千個工作崗位。

報道引述知情人士指，此次裁員將波及該公司各部門，可能最快本月實行。其中兩名知情人士表示，部分裁員將針對公司預計因人工智能技術而需求減少的崗位。

甲骨文在聯合創辧人埃里森（Larry Ellison）的領導下，正展開一項歷史性的擴張計劃，大規模建設數據中心，為包括OpenAI在內的客戶提供AI算力。據彭博數據，市場預期甲骨文雲部門在數據中心上的支出，將導致該公司在未來幾年現金流轉負，直到2030年這些投入才會開始產生回報。上個月，甲骨文表示今年將通過債權和股權融資籌集高達500億美元。

知情人士又透露，甲骨文內部本周宣布將對雲部門的許多空缺職位進行審查，這實際上減緩或凍結了招聘流程。

截至2025年5月底，該公司在全球擁有約16.2萬名員工。知情人士指，裁員計劃仍在制定中，仍可能會發生變化。
 

