會財局首次就未能遵守打擊洗錢指引作處分 三個案共罰29萬元

商業創科
更新時間：16:34 2026-03-05 HKT
發佈時間：16:34 2026-03-05 HKT

會財局表示，在三宗獨立的個案中，就會計師事務所及執業會計師未能遵守《打擊洗錢指引》對其作出處分，當局公開譴責涉事人士，並處以罰款合共29萬元。

三宗個案受處分單位包括栢淳會計師事務所、王家俊，以及何靄璇會計師行及何靄璇，分別對栢淳罰款15萬元，對王家俊罰款7萬元，以及對何靄璇會計師行及何何靄璇罰款7萬元。

這些個案源於會財局於2023年至2025年就評估遵守打擊洗錢指引的情況而進行的合規監控查察。當局指，考慮受規管者的合作態度並全面承認其失當行為，減輕了對他們的原定罰款。

CEO賴翠碧：打擊洗錢指引維護金融穩健至關重要

會財局行政總裁賴翠碧表示，執業者嚴格遵守及履行打擊洗錢指引的規定，對維護香港金融體系的穩健至關重要。她稱，會財局將一如既往，致力透過加強查察及有效的執法行動，提升業界在打擊洗錢方面的合規水平。

會財局：倘違規持續將加大處分力度

會財局紀律處分部主管梁惠珊表示，個案反映會計業界在打擊洗錢合規意識層面存在落差，會財局期望執業者認真看待其在打擊洗錢方面的責任，並建立及落實有效的反洗錢監控系統。她續指，倘若有關違規情況持續，局方將加大處分力度，以向業界發出明確而具阻嚇性訊息，表明此等缺失是不可接受的。

