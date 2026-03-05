卡牌店「中東局勢緊張」為由加價惹聲討 盲抽一次$899 資深玩家：真心好過去搶

近年卡牌文化席捲全港，收藏者年齡層廣闊，交易市場越見蓬勃，其中寶可夢（Pokemon）限定卡備受追捧。不少人為重拾童年回憶收集遊戲卡，亦有投資者視之為炒賣工具。在炒風推動下，實體卡店推出寶可夢卡牌「盲抽」活動，以高價或罕有卡牌作為大獎，吸引玩家以小博大。然而，有本地卡店竟以「中東地緣局勢緊張」為由，將盲抽收費大幅上調至每次899元，隨即惹來大批玩家聲討，直斥其加價理由極度牽強。

由每次699元加價至899元

該間位於旺角信和中心的卡店，昨日在社交平台發文宣傳最新的寶可夢（Pokémon）抽卡池。店家稱由於中東地緣局勢緊張，帶動國際油價、金價以至「梵高比卡超」卡牌的價格上漲，因此將抽卡費用由原本每次699元，大幅上調至899元，加幅接近三成。

該店推出寶可夢卡牌「盲抽」活動，以高價或罕有卡牌作為大獎。

帖文一出，大批玩家即留言嘲諷其邏輯荒謬，有人揶揄「你啲卡伊朗嚟㗎？」、「國際油價上升關張卡咩事？」亦有人批評該舖利用戰爭等人禍作為抽水藉口，做法令人反感；有玩家則表示「卡價升個陣就加價，卡價跌又唔見你減價」、「9嚿水一口，去日本抽都大把選擇」。

「梵高比卡超」被質疑是宣傳誘餌

除加價理由牽強外，抽卡池的潛在回報亦備受質疑。有玩家表示，二獎僅為「偵探比卡超」，與899元的抽卡成本毫不匹配。有人更質疑終極大獎「梵高比卡超」隨時只是宣傳誘餌，直言「個Pool入面根本就無」。

「梵高比卡超」卡牌是2023年寶可夢與荷蘭梵高博物館，為慶祝博物館50週年舉辦聯名特展時推出的限定宣傳卡。

有資深玩家向《星島頭條》表示，899元的定價足以在市場上直接購買一張品質優良且獲得權威機構PSA最高評級的新版SR或AR卡。而對於該店家標榜「兩抽不中送PSA 10」，他分析這意味彩池內混入了極多低價值的卡牌，狠批「真心好過去搶！」

該玩家補充指，參考日本卡牌市場，未經評級的「裸卡」最平可低至200日圓（約10港元），而極罕有卡牌的炒價則可高達10萬至30萬日圓（約4,978港元至14,936港元）不等。他提及，曾有Youtuber以300萬日圓（約14.9萬港元）天價購入寶可夢卡牌福袋，拍攝開箱影片，抽中具價值的卡牌，但強調「福袋基本上都係莊家贏，所以回到本唔係必然，都係賭博嘅一種」，並呼籲消費者參與抽卡時應保持理智，小心衡量當中風險。

